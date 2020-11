Calhanoglu, l’indiscrezione di Falk (Bild): «C’è un’offerta dello United»

Calhanoglu, il giornalista della Bild Christian Falk parla di un’offerta del Manchester United per il numero 10 rossonero

Christian Falk, giornalista Bild, conferma l’indiscrezione riportata dal suo giornale pochi giorni fa riguardo l’esistenza di un’offerta del Manchester United per Hakan Calhanoglu: «So per certo che Calhanoglu può lasciare il Milan. C’è un’offerta reale dal Manchester United, ora dovrà decidere lui».

Hakan Calhanoglu ha un contratto in scadenza nel 2021 e ancora non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il club rossonero. Il Manchester United si starebbe muovendo per acquisire il calciatore turco a parametro zero la prossima estate.