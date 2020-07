Calhanoglu, il turco eguaglia Kakà e punta al rinnovo

Hakan Calhanoglu non si ferma più. Il turco eguaglia un record di Kakà e punta al rinnovo del contratto con il Milan

Hakan Calhanoglu non si ferma più. Anche questa sera ancora una volta il giocatore è andato in rete così come successo nelle ultime partite. Il turco a Marassi contro la Sampdoria ha segnato un altro gol stabilendo un record ed eguagliando un mostro sacro come Kakà: Calha ha partecipato, infatti, per cinque partite consecutive ad almeno un gol della squadra rossonera. Poco dopo aver raggiunto il record il centrocampista ha anche servito un assist al bacio per Zlatan Ibrahimovic per il 3 a 0. Ora il turco punta al rinnovo del contratto (clicca qui).