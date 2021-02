Calhanoglu, festa rientro ma situazione simile a quella di Donnarumma

Calhanoglu, Tuttosport edizione odierna racconta le ultime fasi di una trattativa sorretta da due punti imprescindibili

Calhanoglu, Tuttosport edizione odierna racconta le ultime fasi di una trattativa sorretta da due punti imprescindibili: ottimismo e voglia di restare che come per Donnarumma, coinvolgono anche Calha, altro “dilemma” in casa rossonera.

DIVERSI SOLO NELLE CIFRE- Donnarumma potrebbe accordarsi ad 8 milioni di euro stagionali dopo averne chiesti 10, Calha invece potrebbe arrivare a 5 dopo averne chiesti 7. Una “leggera” differenza ma la sostanza non cambia: a giugno finirà tutto, per questo bisogna fare in fretta e mettere in preventivo altri adeguamenti (entro il 2022), in relazione alla qualifica Champions per la prossima stagione: Calabria, Kjaer, Romagnoli e Kessie, tutti titolari che molto probabilmente si sentiranno di seguire i compagni di squadra, oppure le richieste di chi sarà disposto ad accontentarli.

OTTIMISMO E VOGLIA DI RESTARE- A prescindere dalle questioni economiche e burocratiche ci sono due aspetti fondamentali in tutta questa vicenda, due punti cardine che il quotidiano sottolinea con molta attenzione. Nonostante manchi poco alla scadenza contrattuale permane il desiderio di rimanere al Milan e l’ottimismo dalla parte della società. Elementi che sicuramente aiuteranno a trovare un’intesa comune.