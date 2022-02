ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Hakan Calhanoglu a Dazn, nel post Genoa Inter

«Questo mese non era facile contro Milan, Napoli, Liverpool… Partite pesanti in pochi giorni. Dobbiamo stare tranquilli e mantenere l’atteggiamento giusto perché abbiamo tante altre partite. Meno male che il Milan ha pareggiato, periodo difficile anche per loro, ma io credo in noi sempre».