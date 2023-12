Calhanoglu ringrazia: «Sono arrivati tanti messaggi di stima per quanto fatto nel 2023». Le parole dell’ex Milan

Ai microfoni di DAZN, ecco le dichiarazioni di Hakan Calhanoglu, ex Milan, poco prima di scendere in campo per il match della 18^ di Serie A tra Genoa e Inter.

LE PAROLE – «Il mio 2023? Sono arrivati tanti messaggi di stima da persone importanti, ringrazio tutti. Io cerco sempre di migliorare e di crescere. Provo a fare sempre il mio lavoro in campo e aiutare la squadra»