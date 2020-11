Calhanoglu a Torino è un errore ma si escludono contatti con l’agente

Calhanoglu a Torino per incontrare Demiral ha fatto discutere ma si escludono contatti tra l’entourage del turco e la Juventus

Nelle scorse ore ha fatto discutere la presenza di Hakan Calhanoglu nella “rossa” Torino per incontrare l’amico Demiral. Tuttavia, come affermato dall’esperto di calciomercato Daniele Longo, è escluso un contatto diretto con la Juventus visto che l’agente del 10 rossonero non è attualmente in Italia.

Le voci riguardo ad un possibile approdo di Calhanoglu alla Juventus la prossima estate continuano tuttavia a farsi insistenti soprattutto da fonti turche ma al momento non c’è alcuna trattativa in piedi.