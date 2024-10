Calendario Serie A, le partite in programma oggi: Milan spettatore interessato. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, per la decima giornata di campionato di Serie A, è sceso in campo martedì sera a San Siro contro il Napoli. Di seguito l’elenco completo di tutti i match in programma oggi.

EMPOLI-INTER 30/10, h 18:30

VENEZIA-UDINESE 30/10, h 18:30

ATALANTA-MONZA 30/10, h 20:45

JUVENTUS-PARMA 30/10, h 20:45