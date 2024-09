Calendario Milan: DATE e AVVERSARI delle 4 partite in Serie A e Champions League a settembre. I dettagli

Il Milan, reduce dal pareggio con la Lazio, dopo la sosta delle nazionali sarà impegnato in 4 partite tra Serie A e Champions League. Questo il calendario degli appuntamenti come sintetizzato dal club attraverso il proprio sito.

PROSSIME PARTITE DEL MILAN – Prima la sosta per gli impegni delle nazionali, poi quattro sfide importanti e significative. San Siro sarà l’unico palcoscenico nel mese in arrivo per la formazione di Mister Fonseca, dai match casalinghi – tra Serie A e Champions League – contro Venezia, Liverpool e Lecce al Derby in casa nerazzurra, in programma prima della sfida ai salentini. A settembre parte anche il cammino europeo, dunque, con la prima giornata in programma a cavallo tra Venezia e Inter.

SERIE A

4ª giornata, Milan-Venezia , domenica 15 settembre (TBD) – San Siro

, domenica 15 settembre (TBD) – San Siro 5ª giornata, Inter-Milan , domenica 22 settembre (TBD) – (DAZN) – San Siro

, domenica 22 settembre (TBD) – (DAZN) – San Siro 6ª giornata, Milan-Lecce, domenica 29 settembre (TBD) – San Siro

CHAMPIONS LEAGUE