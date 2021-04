Milan, il calendario si complica: solo sfide con squadre in lotta

Il calendario del Milan si complica non poco dopo la sconfitta con il Sassuolo. Ecco i vari appuntamenti

Quella con il Sassuolo è stata l’ultima partita che il Milan ha affrontato contro una squadra già appagata. La sconfitta a sorpresa rimediata ieri a San Siro complica non poco i piani futuri dai rossoneri che ora dovranno affrontare tre scontri diretti contro Lazio, Juventus, Atalanta e altre due sfide decisive per la lotta salvezza di Benevento e Cagliari.

Un finale di campionato che si reggerà sulla determinazione di ogni singolo giocatore nel voler centrare l’obiettivo finale: la Champions League per il Milan è l’unica strada per sperare in un futuro migliore.