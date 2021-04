Caldara, l’Atalanta orientata verso una decisione: in ballo il riscatto che dovrà essere esercitato a giugno, al termine della stagione

DESTINAZIONE MILANELLO- Come riporta Tuttosport di questa mattina, Caldara, attualmente in prestito all’Atalanta fino al 30 giugno, potrebbe tornare in estate al Milan, in caso di mancato riscatto. Secondo il quotidiano, il club bergamasco potrebbe non attivare l’opzione d’acquisto, fissata a 15 milioni di euro.