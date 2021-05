Caldara e Pobega, rientro in un momento in cui potrebbero servire

Caldara e Pobega, Maldini attende i rientri dei prestiti che dovranno essere gestiti a livello contrattuale e finanziario

Milan, Maldini attende i rientri dei prestiti: non sono pochi e soprattutto dovranno essere gestiti a livello contrattuale e finanziario. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione: “Al rientro dai prestiti. Conti e Laxalt via. Chance Caldara? Si valuta Pobega. Sulle fasce i rossoneri vogliono rinnovarsi. Il centrocampista dell’Under 21 può restare”.

CALDARA E POBEGA- La rosea analizza in primis la situazione di Mattia Caldara, ricordando che nel gennaio 2020 era tornato nerazzurro dopo la difficile esperienza rossonera, flagellata dagli infortuni. Nell’ultima stagione con Gasperini è stato poco utilizzato e per fine prestito da luglio sarà di nuovo un giocatore del Milan. Restare? Probabile. La difesa rossonera è attualmente in fase di restauro e potrebbe tornare utile, così come Pobega, giovane di prospettiva per il quale si valuterà insieme allo Spezia.