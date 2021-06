Calciomercato, Spalletti sfida il Milan per un obiettivo in difesa

Luciano Spalletti ha fatto delle precise richieste per il calciomercato. De Laurentiis ha chiesto la qualificazione in Champions League

Luciano Spalletti ha fatto delle precise richieste per il calciomercato. De Laurentiis ha chiesto la qualificazione in Champions League, il tecnico vuole però degli acquisti per rinforzare la rosa. Uno dei primi nomi nella lista è quello di Emerson Palmieri, terzino sinistro in uscita dal Chelsea.

Per l’azzurro c’è una sfida con il Milan, alla ricerca di un vice Theo Hernandez per la prossima stagione.