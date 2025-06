Calciomercato, il Napoli anticipa il Milan: accordo vicino. Svelate le cifre

Calciomercato, il Napoli prova a battere la concorrenza: l’accordo con il portiere è molto vicino

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul suo profilo X, il Napoli sarebbe vicinissimo a chiudere l’acquisto di Vanja Milinković-Savić dal Torino. La trattativa per il portiere serbo sarebbe in fase avanzata, con un’intesa che si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro. Questa notizia rappresenta uno sviluppo significativo per il mercato azzurro, che pare intenzionato a rinforzare il reparto dei portieri.

Milinković-Savić, fratello del più noto Sergej, si è distinto al Torino per la sua imponente fisicità e per le sue capacità tra i pali, diventando un punto fermo della squadra granata. La sua statura (202 cm) lo rende un elemento dominante nelle uscite e nel gioco aereo, doti che lo renderebbero un profilo interessante per la porta del Napoli, affiancando o potenzialmente sostituendo Alex Meret.

È importante sottolineare come il nome di Vanja Milinković-Savić non sia nuovo al panorama delle grandi squadre italiane. Già in passato, infatti, il portiere serbo era stato accostato al Milan, segno di un interesse diffuso per le sue qualità e il suo potenziale. Questo precedente legame con un altro top club evidenzia la stima di cui gode il giocatore nel calcio italiano.

La dicitura “in chiusura” suggerisce che le negoziazioni tra i club e con l’entourage del giocatore siano a uno stadio molto avanzato, con la fumata bianca che potrebbe arrivare a breve. Se l’affare dovesse concretizzarsi, il Napoli si assicurerebbe un portiere di esperienza in Serie A, con un profilo internazionale grazie anche alla sua partecipazione con la nazionale serba.