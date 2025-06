Calciomercato Milan, il Diavolo accelera! Zinchenko nel mirino, questo aspetto ingolosisce il Diavolo

Calciomercato Milan, i rossoneri accelerano: nel mirino c’è Zinchenko, terzino sinistro dell’Arsenal. La scadenza al 2026 ingolosisce

Il calciomercato Milan estivo si preannuncia rovente per il Milan, con la dirigenza rossonera impegnata a pianificare il futuro della squadra, soprattutto in vista di possibili partenze eccellenti. Tra i nomi che potrebbero lasciare Milanello, quello di Theo Hernandez continua a tenere banco, e in caso di un addio, il club meneghino ha già individuato un profilo di esperienza e dal costo contenuto per rinforzare la fascia sinistra: Oleksandr Zinchenko. La notizia, rilanciata questa sera da Gianluca Di Marzio nel corso di “Calciomercato – L’Originale”, aggiunge un tassello importante alle strategie rossonere.

La potenziale partenza di Theo Hernandez, uno dei pilastri della formazione milanista per le sue incursioni offensive e la sua strapotenza fisica, è un’ipotesi che il Milan deve considerare seriamente. Il terzino francese, con le sue prestazioni di alto livello, ha attirato l’attenzione di diversi top club europei, e un’offerta irrinunciabile potrebbe convincere il Milan a privarsi del suo gioiello. In questo scenario, la ricerca di un sostituto all’altezza diventa prioritaria, e l’identikit tracciato da Di Marzio per Zinchenko sembra corrispondere perfettamente alle esigenze del Diavolo.

Oleksandr Zinchenko, classe 1996, è un calciatore versatile e di grande qualità. La sua carriera lo ha visto militare in club di primissimo livello come il Manchester City di Pep Guardiola e, attualmente, l’Arsenal. Questa esperienza ai massimi livelli del calcio europeo, in contesti tattici complessi e altamente competitivi, gli ha permesso di sviluppare una notevole intelligenza calcistica e una padronanza del ruolo che lo rendono un profilo estremamente interessante. Zinchenko non è un terzino puro nel senso tradizionale del termine; la sua duttilità gli consente di ricoprire diverse posizioni a centrocampo, un aspetto che potrebbe rivelarsi prezioso per Stefano Pioli o per il futuro tecnico del Milan, garantendo diverse opzioni tattiche.

Il fattore “low cost” è un elemento chiave che rende Zinchenko particolarmente appetibile per il Milan. Il suo contratto con l’Arsenal, infatti, scadrà nel 2026. Questa situazione contrattuale lo rende un obiettivo raggiungibile a condizioni economiche vantaggiose, evitando esborsi eccessivi per il cartellino, aspetto cruciale in un’ottica di sostenibilità finanziaria. L’opportunità di acquisire un giocatore con la sua esperienza e qualità a un prezzo contenuto rientra pienamente nella filosofia del Milan, che da diverse stagioni cerca di combinare talenti emergenti con profili già affermati ma con un costo d’acquisto razionale.

La notizia riportata da Gianluca Di Marzio, uno dei più autorevoli esperti di mercato, sottolinea l’interesse concreto del Milan per il laterale ucraino. La tempistica è cruciale: l’eventuale “via libera” per Zinchenko potrebbe arrivare già nelle prossime ore o giorni, in caso di accelerazione per la cessione di Theo Hernandez, o più avanti nel corso dell’estate. L’attenzione del Milan su Zinchenko è un chiaro segnale della volontà del club di non farsi trovare impreparato di fronte a scenari di mercato che potrebbero modificare gli equilibri della rosa.

In definitiva, Oleksandr Zinchenko rappresenta un’opzione di grande interesse per il Milan. La sua esperienza in club di alto livello, la sua versatilità tattica e le condizioni economiche favorevoli lo rendono un candidato ideale per rinforzare la fascia sinistra, sia come potenziale sostituto di Theo Hernandez sia come aggiunta di qualità in un reparto che richiede garanzie. Il calciomercato è appena all’inizio, ma le mosse del Milan, come rivelato da Di Marzio, indicano una chiara direzione strategica per la prossima stagione.