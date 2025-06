Calciomercato Milan, è stato proposto al club: arriva dalla Premier

Calciomercato Milan – Direttamente dal campionato inglese viene proposto un calciatore ai rossoneri

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, una nuova e intrigante opzione si sarebbe presentata sul tavolo del Milan in vista della prossima sessione estiva di trasferimenti: il nome di Oleksandr Zinchenko. Il polivalente difensore ucraino, attualmente in forza all’Arsenal, sarebbe stato proposto al club rossonero come potenziale sostituto di lusso nel caso in cui Theo Hernandez dovesse effettivamente lasciare Milanello.

La possibile partenza di Theo Hernandez rappresenta uno dei temi più caldi in casa Milan. Il terzino francese, pilastro della formazione rossonera e tra i migliori interpreti del suo ruolo a livello mondiale, è da tempo nel mirino di diversi top club europei, attratti dalle sue capacità offensive e dalla sua progressione devastante. Nonostante la volontà del Milan di blindarlo, una proposta economica irrinunciabile potrebbe spingere la dirigenza a valutare una cessione, sebbene con grande rammarico.

In questo scenario, la proposta di Zinchenko assume un significato strategico. Il giocatore dell’Arsenal, pur essendo un terzino sinistro di ruolo, vanta una notevole duttilità tattica, potendo ricoprire anche il ruolo di centrocampista centrale. Le sue qualità tecniche, la visione di gioco e la capacità di impostare l’azione lo renderebbero un profilo estremamente interessante per Stefano Pioli, o per il futuro allenatore, in un modulo che predilige la costruzione dal basso e l’inserimento dei terzini.

L’operazione Zinchenko, sebbene legata a un’eventuale cessione di Theo Hernandez, dimostra come la dirigenza rossonera stia già sondando il terreno per individuare alternative di alto livello, pronte a colmare un vuoto significativo. La fattibilità dell’affare dipenderà da diversi fattori, tra cui le richieste economiche dell’Arsenal e l’ingaggio del giocatore, ma l’idea lanciata da Alfredo Pedullà apre a scenari di mercato che potrebbero ridisegnare la fascia sinistra del Milan per la prossima stagione.