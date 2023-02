Calciomercato Milan, la pista Zaniolo rimane aperta: telefonata di Maldini all’arrivo a Istanbul. Le ultime sull’obiettivo rossonero

Tra il Milan e Zaniolo non è ancora finita. Come riportato da Alfredo Pedullà, il calciatore rimane un obiettivo dei rossoneri, che nella prossima finestra di mercato tornerebbero a discutere il trasferimento in rossonero, questa volta con i turchi del Galatasaray.

Sempre Pedullà riporta anche di una telefonata di Maldini dopo l’arrivo a Istanbul di Zaniolo, nel cuale confermava la volontà di averlo in rossonero per la prossima stagione.