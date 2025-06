Calciomercato Milan su Xhaka: il padre conferma l’interesse e accende il tifo rossonero. E spunta il retroscena su Tare

Calciomercato Milan, il padre di Xhaka ha confermato l’interesse dei rossoneri spendendo anche bellissime parole per Tare

Le voci di mercato Milan si fanno sempre più insistenti e, a confermare l’interesse del Milan per il centrocampista del Bayer Leverkusen, Granit Xhaka, è direttamente il padre del giocatore, Ragip Xhaka. In un’intervista rilasciata all’emittente kosovara Teve1, il genitore del calciatore svizzero ha lasciato intendere che un approdo in rossonero non è più solo una suggestione, ma una concreta possibilità.

La dichiarazione di Ragip Xhaka è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel panorama delle trattative, fornendo una conferma autorevole a quanto circola da giorni negli ambienti calcistici. “Il Milan vuole Xhaka”, ha affermato senza mezzi termini il padre del giocatore, gettando le basi per quella che potrebbe essere una delle operazioni più intriganti di questa sessione di mercato estiva. Questa affermazione, ripresa da diverse fonti e rilanciata con grande enfasi da media sportivi di tutta Europa, ha immediatamente riacceso l’interesse attorno al futuro del forte centrocampista.

Naturalmente, il padre di Xhaka ha mantenuto un certo riserbo sui dettagli economici e sulle tempistiche dell’affare, sottolineando come la questione principale resti tra i club: “Non parlerò delle condizioni dell’affare, i club devono trovare un accordo tra di loro”. Questa frase evidenzia la delicatezza della situazione e la necessità che Milan e Bayer Leverkusen raggiungano un’intesa sul prezzo del cartellino. Le trattative, come spesso accade in questi casi, potrebbero essere lunghe e complesse, con i rossoneri che cercheranno di ottenere il giocatore a condizioni vantaggiose e i tedeschi che punteranno a massimizzare la cessione di uno dei loro pilastri.

Un altro aspetto significativo emerso dalle parole di Ragip Xhaka riguarda la figura del direttore sportivo del Milan, Igli Tare. “Tare? Lo apprezzo molto”, ha dichiarato il padre del calciatore. Questo apprezzamento non è di poco conto, considerando il ruolo chiave che Tare sta avendo nella costruzione del nuovo Milan. La stima reciproca tra le parti può rappresentare un elemento facilitante nelle negoziazioni, soprattutto in un mercato sempre più concorrenziale e agguerrito. La presenza di un dirigente apprezzato dal “clan” Xhaka potrebbe dare un boost decisivo alla trattativa, creando un canale preferenziale di comunicazione e fiducia.

L’arrivo di Xhaka al Milan rappresenterebbe un innesto di spessore a centrocampo. Con la sua esperienza internazionale, la sua visione di gioco e la sua capacità di leadership, il giocatore svizzero potrebbe portare un equilibrio fondamentale alla mediana rossonera. La sua carriera, che lo ha visto protagonista in campionati di alto livello come la Bundesliga e la Premier League, lo rende un profilo ideale per la Serie A, campionato in cui le sue doti tattiche e la sua disciplina potrebbero fare la differenza. Il Milan, reduce da una stagione con alti e bassi, è alla ricerca di giocatori di personalità che possano dare una svolta alla squadra e Granit Xhaka risponde perfettamente a questo identikit. La sua abilità nel recuperare palloni, la sua precisione nei passaggi e la sua potenza nel tiro lo renderebbero un elemento prezioso per la costruzione del gioco e la fase difensiva.

In attesa di ulteriori sviluppi, le parole di Papà Xhaka hanno acceso la fantasia dei tifosi milanisti, che ora sognano di vedere il forte centrocampista vestire la maglia rossonera. Il mercato è ancora lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma questa dichiarazione da Teve1, la TV del Kosovo, ha sicuramente dato il via a una nuova fase nella saga di mercato che vede Granit Xhaka al centro dell’attenzione.