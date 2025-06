Xhaka Milan, svolta a sorpresa! Decisione del Bayer Leverkusen, Tare gongola. Ultime

Xhaka Milan, c’è la svolta a sorpresa sul centrocampista svizzero: il Bayer Leverkusen ha aperto alla cessione tra gli 8 e i 10 milioni di euro

Un colpo di scena potrebbe infiammare il calciomercato del Milan, portando nuova linfa al centrocampo rossonero. Contrariamente alle voci circolate nelle scorse settimane, il Bayer Leverkusen avrebbe aperto alla cessione di Granit Xhaka, capitano della nazionale svizzera e pilastro del club tedesco, per una cifra decisamente più abbordabile. L’indiscrezione arriva direttamente da Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, che in diretta ha rivelato i dettagli di questa sorprendente apertura.

Secondo quanto riportato da Di Marzio, il Bayer Leverkusen si sarebbe dimostrato disponibile a lasciar partire il forte centrocampista per una somma che oscilla tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Questa cifra è particolarmente significativa perché rispecchia esattamente quanto prospettato da Igli Tare, il neo Direttore Sportivo del Milan, per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Un segnale chiaro che la strategia di Tare per rinforzare la squadra sta prendendo forma e che l’obiettivo Xhaka è ora più che mai concreto.

L’arrivo di Granit Xhaka al Milan rappresenterebbe un innesto di grandissimo valore per Stefano Pioli. Con la sua esperienza internazionale, la sua leadership in campo e la sua visione di gioco, Xhaka potrebbe diventare il perno del centrocampo rossonero, offrendo qualità in fase di impostazione e grinta in fase di recupero palla. La sua capacità di dettare i tempi di gioco e di sferrare tiri dalla distanza lo renderebbe un’arma preziosa per il Milan, che punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La trattativa, che sembrava essersi arenata a causa delle richieste iniziali del club tedesco, si riaccende prepotentemente. La determinazione di Igli Tare nel voler portare Xhaka a Milanello è evidente, e l’apertura del Bayer Leverkusen a una cifra più contenuta dimostra una volontà di negoziare che prima non era emersa. Questo potrebbe significare che il giocatore stesso abbia espresso il desiderio di intraprendere una nuova avventura, magari in un campionato prestigioso come la Serie A, e in un club storico come il Milan.

Il centrocampo è un reparto cruciale per il Milan, e l’aggiunta di un giocatore del calibro di Granit Xhaka potrebbe fare la differenza nella prossima stagione. La sua capacità di rompere il gioco avversario e di innescare l’azione offensiva lo renderebbe un elemento chiave per Pioli. I tifosi rossoneri possono ora sognare un rinforzo di spessore, un calciatore che ha dimostrato il suo valore a livello internazionale e che porterebbe una mentalità vincente e una grande etica del lavoro.

Le prossime ore e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se questa apertura del Bayer Leverkusen si tradurrà in un’offerta ufficiale e, successivamente, nella fumata bianca. Il lavoro di Igli Tare è appena iniziato, ma l’interesse per Granit Xhaka e la sorprendente disponibilità dei tedeschi a trattare per cifre abbordabili indicano che il Milan è pronto a fare sul serio sul mercato per costruire una squadra sempre più competitiva e puntare a nuovi, ambiziosi obiettivi. L’operazione Xhaka potrebbe essere il primo, significativo tassello della nuova era del Milan targato Tare.