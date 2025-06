Mercato Milan su Granit Xhaka: vale davvero la pena per i rossoneri? Profonde riflessioni in corso

Mercato Milan, riflessioni profonde del club rossonero sui costi dell’eventuale operazione Granit Xhaka: la situazione

Il calciomercato Milan è costantemente alla ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo e un nome che sta circolando con insistenza è quello di Granit Xhaka. L’interesse per il mediano svizzero, attualmente in forza al Bayer Leverkusen, è stato rilanciato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, che ha evidenziato come il Milan stia attentamente valutando la fattibilità di questa operazione.

Moretto sottolinea che dal punto di vista della qualità e delle caratteristiche tecniche, l’acquisto di Xhaka sarebbe senza dubbio un’aggiunta di grande valore per la rosa rossonera. Il classe 1992 è noto per la sua visione di gioco, la sua capacità di impostazione, la sua aggressività in mezzo al campo e un tiro potente dalla distanza. Tutte qualità che potrebbero integrarsi perfettamente nel modulo di gioco del Milan e fornire una solida base per la manovra offensiva e la protezione della difesa. La sua esperienza a livello internazionale, maturata in campionati importanti come la Premier League e la Bundesliga, lo rende un giocatore pronto all’uso e in grado di affrontare le pressioni di un club blasonato come il Milan.

Tuttavia, l’aspetto su cui il Milan sta ponendo maggiore attenzione, sempre secondo quanto riportato da Matteo Moretto, è legato all’età del calciatore e alle cifre che un eventuale acquisto comporterebbe. Xhaka ha già 31 anni e, sebbene l’età non sia necessariamente un ostacolo insormontabile per un centrocampista, il Milan è solitamente orientato verso profili più giovani, in linea con la strategia del club di investire su giocatori con un potenziale di crescita e un valore futuro. La domanda principale è: il Milan è disposto a spendere cifre importanti per un calciatore che, pur offrendo garanzie immediate, potrebbe avere un margine di rivendibilità limitato in futuro?

A questo si aggiunge la questione dell’ingaggio. Granit Xhaka percepisce attualmente uno stipendio da calciatore importante, e un suo eventuale approdo a Milano richiederebbe al club rossonero di sostenere un esborso economico significativo anche sul fronte salariale. Il Milan, negli ultimi anni, ha adottato una politica salariale più oculata, cercando di mantenere un equilibrio tra le ambizioni sportive e la sostenibilità finanziaria. L’operazione Xhaka rientra in un contesto in cui ogni spesa viene valutata con estrema attenzione per non gravare sul bilancio.

In sintesi, il Milan si trova di fronte a un bivio. Da un lato, l’opportunità di acquisire un centrocampista di provata esperienza e qualità indiscutibile che potrebbe elevare immediatamente il livello della squadra. Dall’altro, la necessità di bilanciare questa scelta con la propria filosofia di mercato, che predilige investimenti su profili più giovani e sostenibili a lungo termine, sia in termini di cartellino che di ingaggio. La decisione finale dipenderà da un’attenta analisi di costi-benefici e dalla volontà del club di fare un’eccezione alla propria strategia per un giocatore che potrebbe rivelarsi cruciale nel raggiungimento degli obiettivi futuri.