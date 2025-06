Calciomercato Milan, riflessioni sul costo di Xhaka: trattativa in salita con il Bayer Leverkusen. Ecco perchè

Calciomercato Milan, emergono importanti riflessioni di Tare sul costo complessivo dell’operazione: servono 15-18 milioni di euro

La sessione di calciomercato estiva del Milan si preannuncia ricca di colpi di scena e, come spesso accade, le valutazioni economiche giocano un ruolo cruciale. Attualmente, l’attenzione del club rossonero si concentra su un nome di spicco per il centrocampo: Granit Xhaka. Tuttavia, la pista che porta il capitano della nazionale svizzera a Milano si sta rivelando più complicata del previsto, principalmente a causa delle discrepanze significative tra le aspettative del Milan e le richieste del Bayer Leverkusen.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, le aspettative iniziali del direttore sportivo rossonero, Tare, erano di chiudere l’affare per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. Una valutazione che, a detta di molti addetti ai lavori, sembrava in linea con l’età del giocatore (31 anni) e la sua situazione contrattuale. Tuttavia, il Bayer Leverkusen ha prontamente chiarito la propria posizione, avanzando una richiesta ben più elevata, che si attesta tra i 15 e i 18 milioni di euro. Questa forbice di prezzo, ad oggi, è ampia e rappresenta un ostacolo non indifferente per la dirigenza milanista.

La situazione è, di fatto, in stand-by. Il Milan sta attualmente conducendo una valutazione interna approfondita per determinare se l’investimento richiesto per Xhaka sia effettivamente vantaggioso e sostenibile nell’ottica della strategia del club. L’analisi non si limita al solo costo del cartellino, ma include anche l’ingaggio del giocatore, l’impatto sul monte ingaggi complessivo e la resa tecnica che il centrocampista potrebbe garantire alla squadra di Stefano Pioli.

Il profilo di Granit Xhaka è indubbiamente interessante per il Milan. Si tratta di un calciatore di grande esperienza internazionale, con una leadership riconosciuta sia nel suo club che in nazionale. La sua capacità di dettare i tempi di gioco, la sua visione e la sua abilità nei passaggi lo rendono un elemento potenzialmente cruciale per il centrocampo rossonero, soprattutto in un’ottica di rinnovamento e di acquisizione di giocatori pronti a fare la differenza fin da subito. La sua conoscenza del calcio europeo, maturata in campionati di alto livello come la Bundesliga e la Premier League, rappresenterebbe un valore aggiunto significativo.

Tuttavia, la questione economica rimane il nodo centrale. Il Milan è noto per la sua politica di gestione oculata delle risorse e difficilmente si discosta dalle proprie linee guida finanziarie. Spendere quasi 20 milioni di euro per un giocatore over 30, seppur di grande qualità, potrebbe non rientrare nei parametri stabiliti dalla società. L’alternativa sarebbe quella di cercare soluzioni più economiche o dirottare le risorse su profili più giovani e con un potenziale di rivendita futuro.

In questo contesto di incertezza, è fondamentale che il Milan prenda una decisione ponderata. La dirigenza, in stretto contatto con l’allenatore, dovrà valutare attentamente se il valore tecnico e l’esperienza di Xhaka giustifichino il costo elevato richiesto dal Bayer Leverkusen. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la trattativa potrà sbloccarsi o se il Milan sarà costretto a virare su altri obiettivi per rafforzare il proprio centrocampo in vista della prossima intensa stagione, che vedrà i rossoneri impegnati su più fronti. Il mercato è ancora lungo, ma la questione Xhaka è già un banco di prova significativo per le strategie del Diavolo.