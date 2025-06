Calciomercato Milan, la pista che porta a Xhaka si sta complicato: Tare ha in mente questa mossa per chiudere. Le ultimissime notizie

La strada che porta Granit Xhaka al Milan si sta rivelando più ardua del previsto. Nonostante l’interesse dei rossoneri per il centrocampista svizzero, il Bayer Leverkusen sta erigendo un muro, rendendo la trattativa decisamente in salita.

Il club tedesco, reduce da una stagione in cui ha perso non solo l’allenatore ma anche tre pedine fondamentali della rosa, non ha alcuna intenzione di privarsi di un altro giocatore chiave, sia in campo che nello spogliatoio. Xhaka, infatti, è considerato un leader indiscusso e la sua partenza rappresenterebbe un duro colpo per la stabilità e le ambizioni del Leverkusen.

Per questo motivo, la dirigenza rossonera, e in particolare Igli Tare, dovranno compiere un vero e proprio tour de force per riuscire a portare il capitano della nazionale svizzera a Milanello. La volontà del Milan è chiara: rinforzare il centrocampo con un elemento di esperienza e carisma, e Xhaka risponde perfettamente a queste caratteristiche. Tuttavia, la ferma posizione del Leverkusen complica non poco i piani.

Tare, noto per la sua abilità nel condurre trattative complesse, dovrà adoperarsi al massimo per trovare una formula che possa convincere il club tedesco a cedere il proprio centrocampista. Potrebbe essere necessario alzare l’offerta, inserire contropartite tecniche o studiare soluzioni innovative per sbloccare la situazione. La strada è impervia, ma il Milan non sembra intenzionato a mollare, consapevole del valore che un giocatore come Xhaka potrebbe apportare alla squadra di Fonseca. La sensazione è che la partita per Xhaka sia appena iniziata e che richiederà un grande sforzo diplomatico e finanziario.