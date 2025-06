Calciomercato Milan, conferme su Vlahovic! L’attaccante ha aperto al progetto, cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco nel calciomercato, e stavolta a infiammare le discussioni è una possibile apertura del centravanti serbo a un trasferimento al Milan. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nico Schira, Vlahovic non sarebbe del tutto indifferente all’idea di vestire la maglia rossonera, un’indiscrezione che scatena l’entusiasmo tra i tifosi milanisti.

L’attaccante della Juventus potrebbe essere tentato da una nuova avventura, specialmente se il Milan presentasse un progetto sportivo ambizioso e un’offerta economica convincente. Non è un mistero che il Milan sia alla ricerca di un attaccante di peso, un bomber in grado di garantire un elevato numero di gol per la prossima stagione. Il profilo di Vlahovic, con la sua potenza fisica, il suo fiuto del gol e la sua giovane età, si sposerebbe perfettamente con le esigenze tattiche e strategiche del club di Via Aldo Rossi.

Al momento, si tratta di un’indiscrezione di mercato, ma il fatto che Nico Schira, noto per le sue fonti affidabili, abbia parlato di una possibile “apertura” da parte del giocatore non può essere ignorato. Il calciomercato è imprevedibile e spesso le volontà dei giocatori possono fare la differenza.

Se il Milan decidesse di affondare il colpo e Vlahovic mantenesse questa apertura, si prospetterebbe una trattativa complessa ma estremamente affascinante, che potrebbe accendere ulteriormente l’estate rossonera.