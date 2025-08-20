Connect with us

Calciomercato Milan, la pista Vlahovic è ancora aperta! A queste condizioni Tare… Ultimissime

11 minuti ago

Calciomercato Milan, la pista Vlahovic è ancora aperta! A queste condizioni Tare… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato del Milan continua a tenere tutti con il fiato sospeso, e mentre la trattativa per Rasmus Hojlund si complica per l’inserimento del Napoli, la dirigenza rossonera ha già individuato un’alternativa di lusso. Secondo i colleghi del Corriere dello Sport, se i contatti con il Manchester United non dovessero portare a una rapida chiusura, il Milan virerà su un altro nome altisonante: Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo della Juventus rappresenta il piano B, un profilo che stuzzica non poco la fantasia dei tifosi e le ambizioni di mister Allegri. L’operazione, tuttavia, si presenta estremamente complessa e richiede una grande opera di mediazione. Il Milan, infatti, spera che la Juventus possa ammorbidire la sua richiesta economica, attualmente fissata a 35 milioni di euro. Una cifra che i rossoneri ritengono eccessiva, ma che potrebbe essere abbassata con una trattativa serrata.

Non solo il prezzo del cartellino: un altro scoglio, forse il più grande, è rappresentato dall’ingaggio del giocatore. Il Milan auspica che Vlahovic, qualora la trattativa dovesse decollare, accetti di dimezzarsi lo stipendio per trasferirsi in rossonero e tornare a giocare da protagonista. Dopo un periodo difficile alla Juventus, un trasferimento a Milano potrebbe essere la giusta occasione per rilanciarsi e dimostrare tutto il suo valore.

Il calciomercato è un gioco di incastri, e il Milan si muove su più tavoli. L’obiettivo primario resta Hojlund, ma la pista Vlahovic dimostra che la società è pronta a tutto pur di regalare ad Allegri il grande attaccante che tanto desidera.

