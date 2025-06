Calciomercato Milan, svolta Theo Hernandez! Ultimi dettagli definiti con l’Al Hilal, c’è la novità sulle visite mediche

Calciomercato Milan, arriva la svolta per Theo Hernandez: i rossoneri e l’Al Hilal hanno definito gli ultimi dettagli, pronte le visite mediche

Sembra proprio che una delle trattative più chiacchierate del calciomercato estivo sia ormai alle battute finali: Theo Hernandez è a un passo dal dire addio al calciomercato Milan per abbracciare l’ambizioso progetto dell’Al Hilal. Le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti, parlando di un accordo praticamente raggiunto tra le due società, con i dettagli finali che vengono limati in queste ore. La notizia, riportata con dovizia di particolari da Pietro Mazzara, accende i riflettori su un trasferimento che, se confermato, cambierebbe radicalmente gli equilibri del Milan e del calcio europeo.

Theo Hernandez all’Al Hilal: Ultime Limature Prima della Firma

Il terzino francese, uno dei pilastri fondamentali del Milan nelle ultime stagioni, autore di gol spettacolari e prestazioni maiuscole, sarebbe quindi pronto a intraprendere una nuova avventura in Arabia Saudita. L’Al Hilal, club che sta investendo cifre faraoniche per attirare i migliori talenti del calcio mondiale, avrebbe messo sul piatto un’offerta irrinunciabile sia per il giocatore che per il club rossonero. Si parla di un contratto ricchissimo per Theo Hernandez, che lo renderebbe uno dei giocatori più pagati del campionato saudita, un segnale chiaro delle ambizioni del club di Riyadh.

Un Addio Peso per il Milan

Per il Milan, la partenza di Theo Hernandez rappresenterebbe un duro colpo. Il suo apporto sulla fascia sinistra è stato spesso decisivo, con la sua velocità, la sua potenza fisica e la sua capacità di incidere sia in fase difensiva che offensiva. Trovare un sostituto all’altezza sarà la priorità assoluta della dirigenza rossonera, che dovrà muoversi con tempestività e precisione sul mercato per non lasciare un vuoto incolmabile. I tifosi rossoneri, affezionatissimi al loro numero 19, attendono con ansia la conferma ufficiale, consci però che il calcio moderno è sempre più influenzato dalle dinamiche economiche.

Le Visite Mediche: Ultimo Ostacolo

Una volta superati gli ultimi ostacoli burocratici e definiti tutti i cavilli contrattuali, il talentuoso esterno si sottoporrà alle visite mediche di rito. Questo passaggio fondamentale precede la firma ufficiale sul nuovo contratto, che sancirà il suo passaggio all’Al Hilal. La trattativa, seguita con estrema attenzione dagli addetti ai lavori e dai tifosi, è un ulteriore segno del crescente potere d’acquisto dei club sauditi, che stanno diventando protagonisti indiscussi del mercato globale. Resta da vedere come il Milan utilizzerà i fondi derivanti da questa cessione per rinforzare la squadra e continuare a competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa.