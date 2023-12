L’inizio del mercato si avvicina e in tal senso il Villarreal si muove, nel mirino un ex obiettivo del calciomercato Milan

Colpo in difesa? L’inizio del mercato si avvicina e in tal senso il Villarreal si muove, nel mirino un ex obiettivo del calciomercato Milan:

secondo quanto riportato da Fabrizio Romano si tratterebbe di Eric Bailly. Non è stata avviata nessuna trattativa, solo un sondaggio per ora.