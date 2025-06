Calciomercato Milan, Vieri preoccupa i tifosi rossoneri! Sulle mosse del Diavolo l’ha detto veramente

Calciomercato Milan, Christian Vieri ha commentato le prime mosse estive del club rossonere: le sue dichiarazioni

L’ex attaccante di Juventus, Inter e Milan, Christian Vieri, non usa mezzi termini nel commentare il nuovo calciomercato Milan sotto la guida di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Intervistato dal Corriere della Sera, Vieri ha espresso forti perplessità sulla competitività attuale della squadra rossonera, puntando il dito sulle cessioni eccellenti e sulla difficoltà di rimpiazzare i pilastri partiti.

Secondo le parole di Vieri, il Milan “A oggi è più debole. Via Reijnders, via Theo Hernandez, ovvero uno dei centrocampisti migliori a livello internazionale e uno dei 2-3 terzini più forti del mondo. Partenze devastanti. E poi vediamo cosa vorrà fare Maignan. Gente che non rimpiazzi facilmente, anzi non la rimpiazzi proprio a costi moderati. Servono mercato e idee di grandissima qualità.” Una visione chiara e diretta che sottolinea come il club si trovi di fronte a una sfida ardua per mantenere un livello di competitività elevato. La perdita di giocatori di tale calibro, infatti, lascia un vuoto significativo non solo a livello tecnico-tattico, ma anche in termini di leadership e personalità all’interno dello spogliatoio.

Il Mercato e la Sfida di Igli Tare

Nonostante le critiche sulla situazione attuale, Vieri ripone grande fiducia nelle capacità di Igli Tare, il nuovo responsabile dell’area tecnica. “Tare? Tare è fra i top nel suo campo, capisce di calcio come pochi e sono certo che saprà costruire una squadra all’altezza, bisogna però vedere quanti soldi avrà a disposizione“, ha dichiarato l’ex bomber. Questo aspetto è cruciale: anche il miglior dirigente sportivo, se non supportato da un budget adeguato, fatica a operare sul mercato per portare i rinforzi necessari a colmare lacune così importanti. La capacità di Tare di scovare talenti nascosti e di operare con intelligenza sul mercato sarà messa a dura prova. Il tifoso milanista attende con ansia di vedere come il club intenderà muoversi per rinforzare la rosa e se verranno messi a disposizione di Tare i fondi necessari per acquisti di spessore.

Il Ritorno di Allegri e il Sogno Modric

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera è un altro tema caldo affrontato da Vieri. “È stata scelta la strada dell’esperienza, Max sa gestire gli spogliatoi più pesanti, servono però grandi giocatori per esaltare le qualità di un tecnico molto bravo nel tirare fuori il meglio anche nelle situazioni più complicate.” Le parole di Vieri evidenziano come Allegri sia un allenatore capace di gestire situazioni complesse e di massimizzare il rendimento dei suoi giocatori, ma al contempo sottolineano l’importanza di avere una rosa di alto livello per poter ambire a traguardi importanti. Un tecnico, per quanto bravo, non può fare miracoli senza la materia prima adeguata.

Infine, Vieri si lancia in un endorsement entusiasta per l’eventuale arrivo di Luka Modric. “Arriva Modric? È un’occasione unica. Per un anno io lo prendo, eccome. Indicherà ai giovani la strada migliore per diventare calciatori veri. E in Italia uno della sua classe può giocare 40 gare con la sigaretta in bocca“. Un’affermazione forte che sottolinea l’importanza di un giocatore di esperienza e carisma come Modric non solo per il suo apporto tecnico, ma anche come mentore per i giovani talenti. La sua presenza potrebbe elevare il livello di professionalità e la mentalità vincente all’interno del gruppo, aspetti fondamentali per costruire una squadra competitiva e vincente nel lungo termine. Il Milan di Tare e Allegri si presenta dunque come un cantiere aperto, con sfide significative da affrontare sul mercato e la necessità di integrare nuovi acquisti con la filosofia di gioco del nuovo tecnico.