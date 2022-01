ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan – Non decollano le trattative tra Milan e Cesena per il centrocampista classe 2004 Tommaso Berti: le ultime

Secondo quanto riporta il giornalista Daniele Longo, infatti, il calciatore non sarebbe convinto di giocare in Primavera e, per questo, andrebbe verso la permanenza al Cesena.