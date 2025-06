Calciomercato Milan, i rossoneri fanno muro per Thiaw! Valutazione elevata, serve questa cifra per il via libera

Calciomercato Milan, il club rossonero fa muro: servono almeno 35 milioni di euro per avere il via libera. Tutti i dettagli

Le recenti notizie di mercato che vedono Jarell Quansah approdare al Bayer Leverkusen non spengono del tutto le speranze di un ritorno in patria per il difensore del Milan, Malick Thiaw. Nonostante l’acquisto di un nuovo centrale da parte dei “Werkself”, la situazione di Thiaw rimane fluida e aperta a diverse possibilità. La Gazzetta dello Sport ha evidenziato come il Bayer Leverkusen potrebbe ancora essere interessato al giovane tedesco, o comunque come altri importanti club europei abbiano già manifestato il loro interesse.

Lo scorso anno, il calciomercato Milan aveva fissato una valutazione di 35 milioni di euro per Thiaw, una cifra che aveva scoraggiato molti potenziali acquirenti. Tuttavia, la situazione attuale potrebbe essere diversa. È plausibile che, a fronte di un mercato in continua evoluzione e delle esigenze del Milan, la richiesta economica possa essere rivista. Questo aprirebbe nuove porte per Thiaw, desideroso di trovare maggiore continuità e un ruolo da protagonista.

Il Bayer Leverkusen, fresco vincitore della Bundesliga e con ambizioni di alto livello anche in Champions League, è sempre alla ricerca di talenti emergenti e difensori di prospettiva. Sebbene l’arrivo di Quansah rafforzi il reparto arretrato, la profondità della rosa è fondamentale per affrontare una stagione ricca di impegni. Un giocatore come Thiaw, con la sua esperienza in Serie A e in campo europeo, potrebbe rappresentare un’opzione interessante per Xabi Alonso, offrendo versatilità tattica e fisicità.

Ma non è solo il Bayer Leverkusen a monitorare la situazione di Thiaw. Diverse squadre tedesche, consapevoli del suo potenziale e del suo desiderio di tornare in Bundesliga, potrebbero tentare l’affondo. Il campionato tedesco è noto per valorizzare i giovani difensori centrali, e Thiaw rientra perfettamente in questo profilo. Club con ambizioni europee, ma magari con budget più contenuti rispetto ai top club inglesi, potrebbero vedere in lui un’opportunità di mercato vantaggiosa.

Inoltre, l’interesse per Thiaw non si limita alla Germania. Anche squadre di altri campionati europei potrebbero inserirsi nella corsa. La sua giovane età, unita a un’ottima struttura fisica e a buone qualità tecniche, lo rende un profilo appetibile per squadre che cercano di costruire il futuro. La chiave, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, sarà la richiesta economica del Milan. Se i rossoneri dovessero abbassare le loro pretese rispetto ai 35 milioni dello scorso anno, il numero di club interessati potrebbe aumentare considerevolmente.

Il futuro di Malick Thiaw si preannuncia quindi movimentato. L’arrivo di Quansah al Bayer Leverkusen non è un ostacolo insormontabile per un suo ritorno in Germania, né per un suo trasferimento altrove. Molto dipenderà dalle strategie di mercato del Milan e dalla volontà del club di cedere il giocatore a un prezzo più “ragionevole” per gli standard attuali. I prossimi mesi saranno decisivi per capire dove il talentuoso difensore tedesco continuerà la sua carriera, con la Bundesliga che rimane una destinazione altamente probabile e ambita.