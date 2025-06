Calciomercato Milan, rivoluzione a centrocampo: Ricci in arrivo, ma chi parte? Loro tre in uscita

Calciomercato Milan, pronta la rivoluzione a centrocampo: Ricci chiuso, ci sono almeno tre calciatori in uscita. I nomi

Il calciomercato Milan si prepara a una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione, con il duo Igli Tare e Massimiliano Allegri al timone per costruire una squadra più solida e competitiva. Dopo un’annata caratterizzata da eccessiva inconsistenza, il Diavolo punta a gettare nuove basi, e il centrocampo è senza dubbio il reparto che vedrà i maggiori cambiamenti. Le voci di mercato si susseguono incessantemente, con nomi importanti in entrata e, soprattutto, diverse cessioni all’orizzonte.

Obiettivi in Entrata: Ricci, Jashari e il Sogno Xhaka

Sul fronte degli acquisti, il Milan sembra avere le idee chiare, puntando su giovani talenti e giocatori di esperienza per rinforzare la mediana. Il colpo Ricci appare sempre più vicino, con il centrocampista che potrebbe rappresentare un innesto fondamentale per il dinamismo e la qualità del reparto. Non solo: anche Jashari è “ben visibile sul mirino” dei rossoneri, confermando la volontà di investire su profili promettenti che possano crescere nel progetto Milan. Inoltre, i “ragionamenti in corso per Xhaka” suggeriscono un’attenzione anche verso giocatori con un’ampia esperienza internazionale, capaci di portare leadership e spessore al centrocampo. Questi nomi evidenziano la duplice strategia del Milan: affiancare talento giovane a esperienza conclamata per creare un mix equilibrato e vincente. L’arrivo di nuovi volti è cruciale per la nuova impostazione tattica voluta da Allegri, che mira a una maggiore solidità e imprevedibilità.

Le Cessioni Eccellenti: Theo Hernandez all’Al Hilal e il Centrocampo in Esodo

Oltre alle entrate, il Milan deve necessariamente concentrarsi sulle uscite, fondamentali per sfoltire la rosa e finanziare i nuovi acquisti. La cessione di Theo Hernandez è ormai una questione di ore: il terzino francese è “virtualmente un giocatore dell’Al Hilal“, come riportato da diverse fonti, e il suo addio lascerà un vuoto importante sulla fascia sinistra, ma porterà nelle casse rossonere una cifra significativa da reinvestire.

Ma è a centrocampo che si concentrano le maggiori attenzioni per quanto riguarda le partenze. Secondo quanto riferito da Tuttosport nell’edizione odierna, sono ben tre i nomi in partenza in questo reparto chiave.

Per Yunus Musah, i rossoneri attendono una mossa decisa dalla Premier League. Il West Ham in particolare potrebbe “rifarsi sotto” dopo aver già mostrato interesse nelle scorse settimane. Le discussioni precedenti tra Milan e Napoli per uno scambio che avrebbe coinvolto Anguissa si erano arenate, e ora il futuro di Musah sembra legato al campionato inglese, che può offrire al Milan l’opportunità di monetizzare adeguatamente. La sua cessione permetterebbe di liberare un posto e risorse per i nuovi innesti.

La situazione si complica per Yacine Adli e Ismael Bennacer. Per questi due giocatori, il quotidiano torinese evidenzia come “la palla sia soprattutto nel campo dei rispettivi procuratori“. Adli e Bennacer sono “finiti ai margini del progetto tattico” del nuovo Milan targato Allegri e Tare, rendendo necessaria una soluzione che soddisfi tutte le parti. I loro agenti avranno il compito di trovare una nuova sistemazione che permetta ai loro assistiti di tornare protagonisti, liberando al contempo slot e ingaggi importanti per le casse rossonere. Le partenze di questi tre centrocampisti, se concretizzate, ridisegneranno completamente la linea mediana del Diavolo, in linea con la visione della nuova dirigenza.

Il Milan è dunque nel pieno di una fase cruciale del suo mercato, con la necessità di bilanciare arrivi e partenze per costruire una squadra all’altezza delle aspettative. La rivoluzione è in atto, e il centrocampo è il punto focale di questa trasformazione.