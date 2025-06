Calciomercato Milan, resiste la tentazione Vlahovic! Juve all’angolo, i possibili scenari intorno al serbo

Calciomercato Milan, per i rossoneri resiste la forte tentazione Dusan Vlahovic per l’attacco: Comolli e la Juve all’angolo

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus si tinge sempre più di incertezza. Il quotidiano sportivo Tuttosport, nell’edizione odierna, ha dedicato ampio spazio alla complessa situazione contrattuale dell’attaccante serbo, legatissimo ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2026. Tuttavia, le voci di un mancato rinnovo si fanno sempre più insistenti, aprendo scenari di mercato particolarmente intriganti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la svolta decisiva potrebbe arrivare al termine del Mondiale per Club. Una volta rientrata in Italia, la dirigenza della Juventus, con in prima linea il direttore generale Cristiano Giuntoli (il testo originale menzionava Comolli, ma per la Juventus è Giuntoli), si appresta a tenere un incontro cruciale che potrebbe definire una volta per tutte il futuro del talentuoso centravanti. L’obiettivo primario di Giuntoli sarà quello di cedere l’ex Fiorentina, monetizzando al massimo il suo cartellino per reinvestire sul mercato e alleggerire il monte ingaggi.

Tra le squadre maggiormente interessate, il Milan emerge come candidato principale. I rossoneri, nonostante il non facile nodo ingaggio che potrebbe rappresentare un ostacolo significativo, hanno mostrato un forte interesse per Vlahovic. Ma la vera novità, che accende le speranze dei tifosi milanisti, riguarda la preferenza dello stesso Vlahovic. Sembra infatti che il centravanti abbia messo il Milan e, in particolare, la prospettiva di lavorare sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, in cima alla sua lista di destinazioni desiderate. La presenza di Allegri, che lo ha già allenato e apprezzato alla Juventus, potrebbe essere un fattore determinante nella scelta del serbo, fornendo quella continuità tattica e umana che spesso incide sulle decisioni dei calciatori.

L’operazione Vlahovic-Milan non è comunque semplice. La Juventus valuta il suo attaccante una cifra considerevole, probabilmente non inferiore ai 60-70 milioni di euro, una somma che il Milan dovrebbe valutare attentamente, considerando anche la necessità di rimanere all’interno dei paletti del Fair Play Finanziario. Oltre al costo del cartellino, l’ingaggio di Vlahovic, attualmente elevato, rappresenta un’altra voce di spesa importante da considerare per le casse rossonere.

Le prossime settimane saranno dunque decisive. Il rientro della Juventus dal Mondiale per Club segnerà l’inizio della fase più calda del calciomercato. L’incontro tra la dirigenza bianconera e l’entourage di Vlahovic chiarirà le intenzioni di entrambe le parti, aprendo ufficialmente la strada a trattative concrete. Se il desiderio del giocatore si concretizzasse, vedere Dusan Vlahovic con la maglia rossonera, sotto la guida di Allegri, sarebbe indubbiamente uno degli affari più eclatanti dell’estate calcistica italiana. Il calciomercato Milan è pronto a provarci, conscio della complessità dell’operazione, ma determinato a portare a casa un attaccante di assoluto valore internazionale per rinforzare il proprio reparto offensivo e puntare con decisione ai vertici della Serie A e della Champions League.