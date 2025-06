Calciomercato Milan, Theo Hernandez ai saluti? La tensione sale in casa rossonera! Scenario clamoroso

Calciomercato Milan, ormai ai saluti l’avventura di Theo Hernandez in rossonero: tensione crescente, c’è un clamoroso scenario

Il rapporto, un tempo idilliaco, tra il Milan e il suo talentuoso terzino sinistro, Theo Hernandez, sembra essere giunto al capolinea. Quella che per anni è stata una delle colonne portanti della squadra rossonera, amato dai tifosi per le sue discese inarrestabili e i gol decisivi, è ora al centro di una complicata trattativa che promette di infiammare l’estate milanese. Come appreso da Calciomercato.it, la dirigenza del Milan ha preso una decisione netta e irrevocabile: Theo Hernandez è sul mercato.

La scelta del club è stata quella di adottare una linea dura, un segnale inequivocabile per far capire al giocatore che il suo tempo a Milanello potrebbe essere finito. Questa mossa strategica mira a spingere il francese ad accettare una delle proposte sul tavolo, evitando un prolungamento di una situazione che si annuncia incandescente. Il mese di luglio, infatti, rischia di trasformarsi in un vero e proprio braccio di ferro. Se Hernandez dovesse decidere di rimanere fermo sulla sua posizione e rifiutare le offerte, lo scenario che si prefigura è quello di un giocatore ai margini della rosa, potenzialmente escluso dalle amichevoli pre-campionato.

Il Muro dei 30 Milioni e il Fantasma dell’Al Hilal

Per sbloccare l’impasse e porre fine a questa “storia d’amore” ormai logora, il Milan si aspetta un’offerta che si avvicini ai 30 milioni di euro. Questa cifra rappresenta la soglia minima per intavolare una trattativa seria per la cessione di uno dei migliori terzini d’Europa. L’attenzione è puntata in particolare sull’Al Hilal, il club arabo che, come confermato dall’agente intermediario dell’operazione presente a Casa Milan, ha ancora una proposta valida sul tavolo. La speranza dei rossoneri è che Hernandez accetti finalmente la destinazione araba, liberando così risorse economiche e un posto nella rosa.

Ma cosa succederebbe se Theo Hernandez dovesse continuare a rifiutare ogni destinazione, inclusa l’Al Hilal? La situazione si complicherebbe ulteriormente. Superata l’estate, se il francese fosse ancora in rosa, il Milan si troverebbe costretto a riconsiderarlo un giocatore utile alla causa, pur non essendo lo scenario auspicato. Questa eventualità, sebbene poco gradita, renderebbe inevitabile un faccia a faccia tra il giocatore e l’allenatore, Massimiliano Allegri, che, secondo quanto trapela da fonti vicine al tecnico, desidera risolvere la questione prima dell’inizio della stagione. Il raduno si avvicina e il tempo stringe.

La Caccia al Successore: Nomi Caldi per la Fascia Sinistra

Nel frattempo, la ricerca di un potenziale sostituto per la fascia sinistra è momentaneamente in stand-by, poiché le priorità attuali del club si concentrano su altri ruoli. Tuttavia, il Milan ha già stilato una lista di profili interessanti. Il nome di Oleksandr Zinchenko, in uscita dall’Arsenal, è cerchiato in rosso e rappresenta una delle opzioni più concrete. Ma il direttore sportivo non si limita a un solo nome. Sul taccuino figurano anche De Cuyper del Club Brugge e Udogie del Tottenham, due giovani talenti con un grande potenziale.

Un’altra pista che stuzzica in particolare Massimiliano Allegri è quella che porta a Cambiaso della Juventus. I rapporti tra Milan e Juventus sono eccellenti, e le due società hanno spesso intavolato trattative per scambi o cessioni. La possibilità di discutere di profili come Fikayo Tomori o Dusan Vlahovic in un’ottica di mercato potrebbe facilitare un’eventuale operazione per Cambiaso. La prossima settimana si annuncia quindi cruciale per il futuro di Theo Hernandez e, di conseguenza, per le strategie di mercato del Milan.