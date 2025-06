Theo Hernandez, Allegri ha scelto il sostituto: per il Milan c’è però un problema

Theo Hernandez potrebbe lasciare il Milan e mister Max Allegri non avrebbe dubbi su chi prendere come suo sostituto

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, noto giornalista esperto di mercato, l’AC Milan avrebbe mostrato un concreto interesse per Andrea Cambiaso, l’esterno che si è imposto come una delle rivelazioni della stagione nella Juventus. La sua duttilità e la capacità di coprire entrambe le fasce lo rendono un profilo particolarmente appetibile per i rossoneri, che potrebbero vederlo come un elemento ideale per rinforzare il reparto laterale.

Sebbene la premessa che Massimiliano Allegri lo voglia specificamente per il “suo” Milan non trovi riscontro nelle attuali posizioni dei due club (Allegri è l’allenatore della Juventus e non del Milan), è innegabile che il profilo di Cambiaso sia molto apprezzato. La sua versatilità, che gli permette di agire sia in difesa che a centrocampo, lo renderebbe una risorsa preziosa anche in un’ottica di possibile copertura in caso di future evenienze legate a giocatori come Theo Hernandez.