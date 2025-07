Calciomercato Milan, Bennacer ai margini! Dialogo con Allegri e scenario chiaro. Un ostacolo blocca la cessione

Calciomercato Milan, Ismael Bennacer resta ai margini del progetto tecnico del club rossonero: c’è l’ostacolo ingaggio

Il centrocampista algerino Ismael Bennacer si trova nuovamente al centro delle dinamiche di mercato, con il suo futuro nel calciomercato Milan sempre più incerto. Dopo un prestito al Marsiglia non culminato nel riscatto, il giocatore è rientrato a Milano, ma la sua permanenza in rossonero sembra destinata a durare poco. La situazione è complessa e ricca di sfaccettature, come ben evidenziato da Bianchin sulle pagine della Gazzetta dello Sport.

Il Mancato Riscatto e il Nuovo Interesse del Marsiglia

La parentesi di Bennacer al Marsiglia non ha convinto appieno il club francese, che ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto. Nonostante ciò, l’interesse per il giocatore non si è spento del tutto. Anzi, il Marsiglia avrebbe tentato di riprendere Bennacer, stavolta con la formula di un nuovo prestito. Questo dimostra che, pur con le sue problematiche, il talento dell’algerino è riconosciuto e apprezzato da diverse squadre. La volontà di riacquistarlo, anche se con modalità diverse, sottolinea la sua qualità intrinseca e la sua visione di gioco.

Gli Ostacoli: Infortuni e Ingaggio Elevato

Il vero tallone d’Achille di Ismael Bennacer sono gli infortuni. Negli ultimi anni, il centrocampista ha dovuto fare i conti con diverse problematiche fisiche che ne hanno limitato la continuità e le prestazioni. Questa fragilità è un fattore che preoccupa non poco i club interessati, rendendo ogni trattativa più complessa. Un altro elemento che incide pesantemente sul suo futuro è l’elevato ingaggio. Attualmente, Bennacer percepisce uno stipendio di 4 milioni di euro a stagione, una cifra considerevole che pochi club, soprattutto in un contesto economico difficile come quello attuale, sono disposti a sostenere. Questo rende la platea di potenziali acquirenti molto più ristretta, limitando le opzioni per il Milan e per lo stesso giocatore.

Le Voci di Mercato: Altri Club Alla Finestra

Nonostante le problematiche legate agli infortuni e allo stipendio, il nome di Bennacer continua a circolare nell’ambiente del calciomercato. Secondo quanto riportato da Bianchin, diversi altri club si sarebbero “informati” sulla situazione del giocatore. Questo significa che l’interesse c’è, ma è un interesse cauto, volto a comprendere l’entità delle sue condizioni fisiche e la possibilità di negoziare un ingaggio più sostenibile. Il Milan, dal canto suo, ha l’obiettivo di monetizzare dalla cessione di Bennacer per reinvestire sul mercato e rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Trovare la giusta collocazione per il giocatore, che soddisfi le esigenze economiche del club rossonero e le ambizioni del centrocampista, sarà una delle sfide principali di questa sessione estiva. La sua visione di gioco, la sua capacità di recuperare palloni e la sua precisione nei passaggi lo rendono un profilo ancora appetibile, a patto che possa garantire la giusta continuità.

Quale Futuro per Bennacer?

Il futuro di Ismael Bennacer è un vero e proprio rebus. La sua permanenza al Milan sembra improbabile, e il club è alla ricerca di una soluzione che possa accontentare tutte le parti in causa. Il Marsiglia resta una possibilità, ma la formula del prestito potrebbe non essere la soluzione definitiva per il Milan, che preferirebbe una cessione a titolo definitivo per fare cassa. La situazione infortuni e l’alto ingaggio sono le principali incognite che pesano sul destino del centrocampista. Sarà interessante vedere come si evolverà la vicenda nelle prossime settimane e quale sarà la prossima tappa nella carriera di un giocatore dal talento indubbio, ma dalla fragilità preoccupante. Il calciomercato è imprevedibile, e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.