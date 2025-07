Calciomercato Milan, quale futuro per Adli e Bennacer? C’è una pista che sta prendendo sempre più quota. Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato del Milan si anima anche sul fronte delle uscite, con Yacine Adli e Ismaël Bennacer che hanno attirato l’attenzione di club provenienti dall’Arabia Saudita e dal Qatar. La sessione estiva, infatti, potrebbe vedere i due centrocampisti rossoneri approdare in campionati emergenti e pronti a investire cifre importanti.

Per quanto riguarda Yacine Adli, rientrato al Milan dopo il prestito alla Fiorentina, l’interesse maggiore sembra provenire dal Qatar. Club qatarioti avrebbero manifestato un concreto apprezzamento per le sue qualità, offrendo al Milan una potenziale via d’uscita per il giovane talento. Nonostante una buona prima parte di stagione in Toscana, il suo futuro in rossonero resta in bilico, e la possibilità di una cessione in Medio Oriente non è da escludere.

Discorso simile, ma con sfumature diverse, per Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino, tornato al Milan dopo il prestito all’Olympique Marsiglia (che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto), è da tempo nel mirino di diverse squadre della Saudi Pro League. Bennacer, come riportato da diverse fonti, avrebbe espresso un’apertura all’idea di un’esperienza in Arabia Saudita, seppur nel rispetto del Milan e della sua clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

Entrambi i giocatori, complice anche il possibile arrivo di un nuovo centrocampista come Samuele Ricci, potrebbero lasciare spazio nella rosa rossonera. Il Milan valuterà attentamente le offerte che arriveranno, con la consapevolezza che eventuali cessioni importanti potrebbero dare un impulso significativo alle casse del club per finanziare nuovi acquisti. Il destino di Adli e Bennacer si definirà nelle prossime settimane, con l’asse Milano-Medio Oriente che si preannuncia caldo.