Calciomercato Milan: tutti i nomi sul taccuino di Maldini e Massara

Calciomercato Milan: Tomori è il primo obiettivo in lista dei rossoneri, ma per l’estate si seguono diversi profili, ecco quali

Il Milan ha chiuso in questa sessione di mercato, sia per il centrocampista (Meité) sia per l’attaccante (Mandzukic), in attesa di concludere anche il fatidico difensore centrale. In prima linea Tomori del Chelsea,. Il giocatore ha già dato il suo consenso, manca l’accordo sulla formula con il club londinese.

Come possibile alternative, stando a quanto riporta Tuttosport, ci sarebbero anche Vina, Iago e Nuno Mendes. Per quanto riguarda il fronte offensivo, oltre a Thauvin, da fonti portoghesi si starebbe seguendo anche Otavio del Porto.