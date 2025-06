Calciomercato Milan, Vlahovic ai margini della Juve! Allegri insiste, i tifosi rossoneri sognano

Calciomercato Milan, Allegri insiste per Dusan Vlahovic: il centravanti serbo è ormai ai margini della Juve di Tudor

I segnali che giungono dagli Stati Uniti, dove la Juventus è attualmente impegnata nel Mondiale per Club, sono sempre più inequivocabili: la posizione di Dusan Vlahovic all’interno della squadra di Igor Tudor è tutt’altro che centrale. L’attaccante serbo, numero 9 bianconero, ha nuovamente recitato un ruolo da comprasa nel recente match dell’Audi Field contro l’Al-Ain, un incontro stravinto 5-0. Entrato al 71′ al posto di un ispirato Kolo Muani (autore di una doppietta), Vlahovic non è riuscito a lasciare il segno, registrando zero tiri in porta e zero tiri fuori. Questa scena, già vista più volte nella scorsa stagione sotto la guida di Thiago Motta e ora con il tecnico croato, conferma che l’ex viola non rientra tra i punti fermi del progetto juventino.

Un Futuro da Decifrare: Le Mosse della Juventus

Ufficialmente, la Juventus non ha mai inserito Vlahovic nella lista dei cedibili, ma la situazione è destinata a cambiare drasticamente nelle prossime settimane. Damien Comolli, il nuovo direttore generale bianconero, ha già anticipato durante la sua presentazione alla stampa l’intenzione di incontrare Dusan Vlahovic e il suo agente, Darko Ristic, al termine dell’esperienza negli Stati Uniti. L’obiettivo è trovare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti coinvolte, sia che si tratti di un addio definitivo o di un nuovo inizio per l’attaccante. Al momento, nessuna opzione viene scartata, inclusa la remota possibilità di un rinnovo contrattuale, seppur a cifre decisamente inferiori rispetto agli attuali 12 milioni di euro netti a stagione.

Il contratto di Vlahovic scade nel giugno 2026, il che significa che per prolungare il suo legame con la Juventus dovrebbe accettare uno stipendio compreso tra i 7 e gli 8 milioni di euro netti, una riduzione di quasi un terzo rispetto al suo attuale ingaggio. In caso contrario, sarà libero di cercare un nuovo club, con la Juventus che si aspetta di ricavare tra i 25 e i 30 milioni di euro per il suo cartellino. La dirigenza bianconera desidera trovare una risposta a queste incertezze entro la metà di luglio, cercando di evitare uno scontro con il giocatore. Il rischio, infatti, è che Vlahovic possa decidere di restare fino alla scadenza del contratto per poi svincolarsi a parametro zero, optando per l’offerta economicamente e sportivamente più vantaggiosa senza pressioni. Uno scenario nefasto per le casse bianconere.

Milan, Pista Aperta? E Le Porte Chiuse ad Altre Destinazioni

La possibilità di vedere Dusan Vlahovic indossare una nuova maglia per la stagione 2025-26 è attualmente altamente concreta. Una delle destinazioni più accreditate potrebbe essere proprio in Italia, con il calciomercato Milan che da tempo ha mostrato un forte interesse. L’idea di tornare a lavorare con Massimiliano Allegri, uno dei pochi allenatori che ha saputo valorizzarlo, sarebbe ben vista dal giocatore. Tuttavia, al momento, l’ingaggio di Vlahovic, più che il costo del cartellino, rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per il club rossonero. C’è ancora tempo per trovare un accordo, ma i paletti economici devono necessariamente diminuire, altrimenti Furlani e Tare saranno costretti a virare su altri obiettivi.

Nelle scorse settimane, Vlahovic ha già detto no a proposte provenienti da Turchia (in particolare Galatasaray e Fenerbahçe) e Arabia Saudita, dichiarando di voler “restare nel calcio che conta”. Tuttavia, al momento, nessun club europeo sembra disposto a soddisfare le sue richieste economiche. A soli 25 anni, Dusan Vlahovic si trova di fronte a una scelta cruciale: decidere se rinunciare a qualcosa in termini economici per rilanciare la propria carriera ai massimi livelli del calcio europeo, o dare priorità al proprio conto in banca, accettando di lottare per obiettivi meno ambiziosi. Il suo futuro è un rebus, e le prossime settimane saranno decisive per capire dove giocherà il talentuoso attaccante serbo.