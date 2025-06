Vlahovic Milan, i rossoneri spaventati dalle richieste dell’attaccante! Ingaggio tagliato ma… Ultimissime

Vlahovic Milan, il club rossonero spaventato dalle richieste del serbo per quanto riguarda l’ingaggio: il taglio del serbo non basta

La questione Dusan Vlahovic al Milan si conferma un nodo cruciale e, al momento, insormontabile a causa di disparità economiche significative. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante serbo, attualmente uno dei centravanti più prolifici e ricercati del panorama calcistico europeo, percepisce uno stipendio faraonico di 12 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che, da sola, rappresenta un ostacolo insuperabile per le attuali politiche finanziarie del club rossonero.

Il calciomercato Milan, infatti, noto per la sua disciplina finanziaria e la volontà di mantenere un monte ingaggi sostenibile, non può permettersi di onorare un tale emolumento. La richiesta di Vlahovic, sebbene ridimensionata rispetto all’attuale ingaggio, resta comunque elevatissima: il giocatore e il suo entourage avrebbero avanzato una richiesta per un contratto triennale con un ingaggio di almeno 8,5 milioni di euro netti a stagione. Anche questa cifra, seppur inferiore ai 12 milioni attuali, è ben al di sopra dei parametri stabiliti dalla dirigenza milanista per i nuovi acquisti.