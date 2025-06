Calciomercato Milan, il futuro di Malick Thiaw in bilico: il tedesco può partire ma non sarà inserito in quella trattativa

Calciomercato Milan, Malick Thiaw, centrale tedesco, può lasciare i rossoneri ma non rientrerà nella trattativa per Xhaka

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Claudio Raimondi a SportMediaset, il calciomercato Milan sta attivamente cercando di rinforzare il proprio centrocampo con un innesto di esperienza. Dopo l’idea, o forse il sogno, di Luka Modric, l’attenzione dei rossoneri si sarebbe spostata su un altro nome di spicco: Granit Xhaka, l’attuale pilastro del Bayer Leverkusen. Tuttavia, mentre la trattativa per il centrocampista svizzero entra nel vivo, emergono dettagli cruciali che riguardano il futuro di un difensore rossonero: Malick Thiaw. E proprio il suo nome è al centro delle discussioni, o meglio, della loro esclusione.

Il Milan avrebbe presentato un’offerta di 10 milioni di euro al Bayer Leverkusen per assicurarsi le prestazioni di Xhaka. Una cifra importante, ma che, a quanto pare, non soddisfa pienamente le richieste del club tedesco, che desidererebbe ottenere qualcosa in più per privarsi di un giocatore del calibro dell’ex Arsenal. È in questo contesto che il nome di Malick Thiaw è stato inevitabilmente tirato in ballo, non come una pedina di scambio desiderata, ma piuttosto come un’opzione che il Bayer Leverkusen ha categoricamente scartato.

Le voci che circondano il possibile trasferimento di Xhaka al Milan si sono infatti arricchite di un dettaglio fondamentale: i tedeschi non hanno alcun interesse a includere Malick Thiaw nella trattativa. Questa posizione del Bayer Leverkusen è chiara e decisa. Nonostante il difensore tedesco, classe 2001, abbia dimostrato buone qualità e un margine di crescita interessante, il club di Bundesliga sta valutando altri profili per rinforzare il proprio reparto difensivo. Questo significa che, almeno per il momento, la possibilità di vedere Thiaw indossare la maglia del Bayer Leverkusen come parte di uno scambio per Xhaka è svanita.

La decisione del Bayer Leverkusen ha importanti ripercussioni sul futuro di Malick Thiaw al Milan. Se da un lato il suo mancato inserimento nella trattativa per Xhaka potrebbe significare una sua permanenza in rossonero, dall’altro la sua posizione nella rosa potrebbe non essere così salda come si pensava. La dirigenza milanista, infatti, potrebbe valutare altre opzioni per il difensore, sia in prestito per fargli accumulare maggiore esperienza, sia una cessione definitiva qualora arrivasse un’offerta interessante. Il Milan ha bisogno di liquidità per operare sul mercato e ogni elemento della rosa viene attentamente valutato.

L’esclusione di Thiaw dalla trattativa per Xhaka pone il Milan di fronte a nuove sfide. I rossoneri dovranno trovare altri modi per convincere il Bayer Leverkusen a cedere il proprio centrocampista, magari alzando l’offerta economica o proponendo altri giocatori che possano interessare ai tedeschi, sempre che il Milan sia disposto a privarsi di elementi ritenuti utili. Per Malick Thiaw, invece, si apre un periodo di incertezza. Sarà fondamentale per lui dimostrare il proprio valore nei prossimi mesi e convincere la dirigenza milanista a puntare su di lui per il futuro, indipendentemente dalle dinamiche del mercato. La sua carriera è in un momento cruciale, e le decisioni che verranno prese sul suo conto influenzeranno pesantemente il suo percorso. Il Milan sta lavorando per costruire una squadra competitiva, e il destino di ogni singolo giocatore, incluso Malick Thiaw, sarà parte integrante di questo ambizioso progetto.