Calciomercato Milan, retroscena clamoroso Thiaw! Nuovo trasferimento rifiutato, ha già deciso quale sarà il suo futuro. Le ultimissime sui rossoneri

Malick Thiaw ha preso una decisione chiara riguardo il suo futuro: il difensore tedesco ha rifiutato anche l’offerta del Crystal Palace, dimostrando una ferma volontà di rimanere al Milan. Questa scelta è fortemente influenzata dalla conferma di Massimiliano Allegri in panchina, un tecnico che lo stima e con cui il giocatore intende continuare a crescere.

L’interesse del club inglese per Thiaw era concreto, con la Premier League che rappresentava un’opportunità economica e sportiva non indifferente. Tuttavia, il difensore, pur avendo valutato la proposta, ha preferito dare priorità al progetto rossonero. La decisione di Allegri di proseguire la sua avventura al Milan ha giocato un ruolo cruciale: Thiaw si sente parte integrante dei piani del tecnico e crede di poter trovare continuità e migliorare ulteriormente sotto la sua guida.

Dopo una stagione in cui ha mostrato progressi significativi e si è ritagliato uno spazio importante nelle rotazioni difensive, Thiaw è convinto che il Milan sia il posto giusto per consolidare la sua carriera. La fiducia reciproca con l’allenatore e l’ambiente che lo circonda lo spingono a declinare le sirene estere e a concentrarsi unicamente sulla sua avventura in Serie A. La sua determinazione a restare in rossonero è un segnale positivo per il Milan e per i tifosi, che vedono in lui un elemento su cui costruire il futuro della difesa. La sua permanenza rinforza il reparto arretrato e permette ad Allegri di contare su un calciatore in piena crescita e motivato a dare il massimo.