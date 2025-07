Calciomercato Milan, il giocatore vuole convincere Allegri: nel frattempo aumentano le pretendenti

Calciomercato Milan – Il giocatore spera di convincere Allegri. Nel frattempo aumentano le pretendenti

Il calciomercato continua a tenere banco e il Milan si trova al centro di diverse trattative, soprattutto per quanto riguarda le possibili cessioni. Tra i nomi che potrebbero lasciare Milanello c’è quello di Malick Thiaw, difensore tedesco classe 2001, il cui futuro appare sempre più incerto e conteso tra l’estero e la Serie A.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore rossonero avrebbe attirato l’interesse di diverse squadre. Oltre alle sirene della Premier League, con il Newcastle che monitora attentamente la situazione, c’è anche una seria proposta proveniente dalla Serie A.

L’Offerta del Como e la Titubanza di Thiaw

Il Como, neopromossa in Serie A e desiderosa di costruire una rosa competitiva per affrontare il massimo campionato, avrebbe messo sul piatto un’offerta significativa per Thiaw: ben 35 milioni di euro. Questa cifra testimonia la volontà del club lariano, che sotto la guida del suo ambizioso progetto sportivo, intende investire per rinforzare la propria difesa con un profilo di sicuro avvenire.

Tuttavia, la destinazione Como non sembra convincere pienamente il centrale teutonico. Malick Thiaw, arrivato al Milan dallo Schalke 04, ha dimostrato di avere le qualità per competere a livelli più alti, sia in campionato che in campo internazionale. Nonostante l’offerta economica allettante, il giocatore potrebbe preferire un club con maggiori ambizioni sportive o un palcoscenico più prestigioso come quello offerto dalla Premier League. La sua preferenza potrebbe ricadere su una squadra che gli garantisca una vetrina internazionale o che sia già consolidata ai vertici del calcio europeo.

Le Strategie del Diavolo

Per il Milan, la cessione di Thiaw rappresenta un’opportunità importante per fare cassa e finanziare nuovi acquisti. Il club di Via Aldo Rossi, che ha chiuso la scorsa stagione con un bilancio positivo ma con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la rosa, spera di definire la sua partenza a breve. I rossoneri, guidati dalla dirigenza, stanno valutando attentamente le offerte per massimizzare il ricavo dalla vendita del difensore. L’obiettivo è monetizzare al meglio per poi reinvestire i fondi sul mercato, magari per un nuovo innesto in difesa o in altri reparti ritenuti prioritari dallo staff tecnico.

La situazione è fluida e il mercato può riservare sorprese fino all’ultimo giorno. Resta da vedere se il Newcastle affonderà il colpo, se il Como riuscirà a superare le reticenze del giocatore, o se altre squadre si inseriranno nella corsa per assicurarsi le prestazioni di Malick Thiaw. Il Milan, dal canto suo, attende con fiducia di chiudere l’operazione per poter poi concentrarsi appieno sui rinforzi in entrata.