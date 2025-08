Calciomercato Milan, stravolto completamente il futuro di Thiaw: mano di Allegri decisiva, ultimissime notizie sui rossoneri

Il ruolo di Malick Thiaw all’interno del Milan è cambiato radicalmente. Da potenziale pedina di scambio a punto fermo della difesa, il centrale tedesco ha saputo conquistare la fiducia dell’intera dirigenza e, soprattutto, di Massimiliano Allegri. Oggi, infatti, il tecnico rossonero lo considera un tassello fondamentale per la sua squadra, e il club ha di conseguenza alzato notevolmente il suo valore di mercato.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Allegri vuole che Thiaw resti e lo ritiene indispensabile per il suo progetto tecnico. Il Milan, consapevole del valore del giocatore e della stima del suo allenatore, ha dunque rivalutato il cartellino del difensore. Se in passato si parlava di offerte vicine ai 30 milioni di euro, oggi la sua valutazione è superiore ai 30M, e il club non intende cederlo facilmente.

Anzi, la posizione del Milan è molto chiara: Thiaw resta al Milan, a meno di proposte veramente fuori mercato, quasi irrinunciabili. Mi dicono che, per convincere la dirigenza a sedersi al tavolo delle trattative, l’offerta dovrebbe essere addirittura superiore ai 40-45M di euro. Una cifra che, di fatto, blinda il giocatore e lo rende intoccabile per la maggior parte dei club europei. A meno di un’offerta folle e inaspettata, la permanenza di Thiaw a Milano non è più in discussione, e il difensore si appresta a vivere una stagione da protagonista agli ordini di Allegri.