Calciomercato Milan, storia chiusa tra Theo e l’Atletico Madrid? I Colchoneros hanno nel mirino un altro grande nome. Le ultimissime sui rossoneri

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da David Ornstein, autorevole giornalista di The Athletic, il futuro di Theo Hernandez al Milan sembrerebbe allontanarsi ulteriormente. Oggi, infatti, si apprende che l’Atletico Madrid, uno dei club maggiormente interessati al terzino francese, potrebbe aver cambiato obiettivo, virando con decisione su Andy Robertson del Liverpool.

Questa notizia rappresenta un segnale significativo per il Milan. Se l’Atletico Madrid, finora uno dei pretendenti più concreti per Theo Hernandez, dovesse effettivamente concentrarsi su Robertson, si ridurrebbe il numero di club disposti a investire una cifra ingente per il difensore rossonero. Ciò potrebbe avere due implicazioni principali: da un lato, potrebbe rallentare ulteriormente la partenza di Theo, dato che il Milan non è intenzionato a cederlo a meno di un’offerta irrinunciabile; dall’altro, potrebbe diminuire il potere contrattuale del giocatore e del suo entourage, qualora la sua volontà fosse quella di cambiare aria.

Per il Milan, la situazione rimane delicata. La priorità è sempre stata quella di rinnovare il contratto di Theo Hernandez, il cui accordo scade nel 2026. Le richieste economiche del giocatore, tuttavia, sono elevate e non è stato ancora trovato un punto d’incontro. La notizia dell’Atletico Madrid su Robertson potrebbe dare alla dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, un ulteriore argomento nella trattativa per il rinnovo, sottolineando come le alternative di alto livello per Theo potrebbero non essere così numerose come si pensava. Resta da vedere se questa mossa dei Colchoneros porterà a un’accelerazione nella trattativa per il rinnovo o se Theo Hernandez si allontanerà definitivamente da Milano, ma di certo il fronte spagnolo sembra aver trovato una nuova priorità.