Mercato Milan, Tare ha una speranza su Theo Hernandez! C’è quello scenario da tenere monitorato

Mercato Milan, Igli Tare, DS dei rossoneri, spera che venga riaperta la pista che porterebbe il francese all’Al Hilal. Ultime

Il futuro di Theo Hernandez nel calciomercato Milan appare sempre più lontano e incerto, con un destino tutto da scrivere per uno dei terzini sinistri più talentuosi ma allo stesso tempo enigmatici del panorama calcistico mondiale. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista esperto di mercato, la decisione sulla partenza del terzino francese è ormai definitiva e risale a diverse settimane fa. Theo Hernandez non rientra più nei piani del nuovo corso rossonero, plasmato da Massimiliano Allegri in panchina e da Igli Tare nella direzione sportiva.

Nonostante sia stato spesso considerato uno dei migliori interpreti del suo ruolo, l’ultima stagione appena conclusa ha visto Theo Hernandez essere, in diverse occasioni, un fattore in negativo per la squadra milanista. Le sue prestazioni altalenanti e una perdita di brillantezza che lo aveva contraddistinto nelle annate precedenti sembrano aver spinto la dirigenza a prendere questa drastica decisione. Il Milan ha fissato un prezzo chiaro e non negoziabile per il cartellino del giocatore: trenta milioni di euro. Una cifra che, sebbene elevata per un calciatore reduce da una stagione non esaltante, riflette il potenziale intrinseco e la qualità intrinseca di un profilo che, a tratti, ha dimostrato di essere assolutamente devastante sulla fascia sinistra.

Un duro colpo per il giocatore è stato il brusco stop alla trattativa con l’Atletico Madrid. Theo Hernandez aveva manifestato una chiara preferenza per i “Colchoneros”, individuando in Diego Pablo Simeone, il “Cholo”, il tecnico ideale per rilanciarsi e ritrovare la verve perduta. Il feeling con l’ambiente e la prospettiva di lavorare con un allenatore che sa come valorizzare i propri difensori esterni erano elementi che lo attraevano fortemente. Tuttavia, il Milan ha dimostrato una fermezza incrollabile sulla propria richiesta economica. Di fronte a una proposta da 18 milioni di euro avanzata dall’Atletico Madrid, il club rossonero non si è sentito di accettare un’offerta considerata eccessivamente bassa, rimanendo irremovibile sui 30 milioni richiesti. Questa posizione intransigente dimostra la volontà del Milan di non svendere un proprio asset, pur riconoscendo le difficoltà dell’ultima annata.

Nel frattempo, la situazione di Theo Hernandez continua ad essere monitorata con grande interesse da altri club. Igli Tare, con la sua consueta abilità e capillarità nel mondo del calciomercato, sta mantenendo vivi i contatti con l’intermediario incaricato di portare avanti la trattativa con l’Al Hilal. Il club arabo, nonostante il rifiuto iniziale del giocatore risalente a una decina di giorni fa, non si è arreso e continua a conservare una speranza concreta in un ripensamento di Theo Hernandez. La proposta d’ingaggio messa sul piatto dagli arabi è decisamente faraonica: ben 18 milioni di euro netti a stagione, una cifra che lo renderebbe uno dei difensori più pagati al mondo. Sebbene il giocatore abbia finora preferito rimanere in Europa per motivi sportivi, la costante pressione economica e l’assenza di alternative concrete in club di primissimo livello potrebbero, alla lunga, farlo vacillare. La telenovela Theo Hernandez è tutt’altro che conclusa e il suo futuro resta un rebus che attende solo di essere svelato.