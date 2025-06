Calciomercato Milan, rebus Theo Hernandez! Ultimo disperato tentativo, cosa filtra sul terzino francese

Calciomercato Milan, clamoroso rebus Theo Hernandez: nella giornata di oggi ultimo tentativo dell’Al Hilal. I dettagli

Gli orologi scorrono e la tensione sale tra le dune sabbiose del calcio arabo, dove le prossime ore saranno decisive per il futuro di Theo Hernández, terzino sinistro di fama internazionale. Secondo quanto riportato da Repubblica, i club arabi hanno fissato un ultimatum: c’è tempo fino alle 20 di oggi per sferrare l’assalto finale e convincere il giocatore a trasferirsi nella penisola arabica. Un tentativo disperato, l’ultimo, per accaparrarsi un profilo di così alto livello, capace di cambiare il volto di una difesa.

L’interesse per Theo non è nuovo, ma la sua riluttanza a lasciare il calcio europeo ha finora frenato ogni trattativa del calciomercato Milan. Ora, con l’avvicinarsi della chiusura del mercato, gli emiri sono pronti a mettere sul piatto cifre astronomiche pur di vincere la resistenza del giocatore e della sua squadra. La posta in gioco è alta, sia in termini economici che di prestigio, e l’attesa per la decisione finale è palpabile.

Nel frattempo, la dirigenza araba non è rimasta con le mani in mano e ha già preparato un “piano B” di tutto rispetto. L’alternativa individuata, sempre secondo Repubblica, è Angelino, il terzino sinistro attualmente in forza alla Roma. Un profilo di qualità, con esperienza in diversi campionati europei, che rappresenterebbe una soluzione valida qualora l’operazione Theo dovesse fallire. Angelino, reduce da una stagione positiva con i giallorossi, potrebbe essere tentato da una nuova avventura e da un ingaggio presumibilmente elevato.

Tuttavia, la situazione è tutt’altro che semplice e si complica con l’intervento dei tifosi arabi, che hanno espresso un chiaro dissenso riguardo all’ipotesi Angelino. La loro voce si è alzata in coro, manifestando una forte contrarietà all’idea di accogliere il calciatore della Roma nella loro squadra. Le proteste, diffuse sui social media e nelle piazze virtuali, mettono pressione sulla società, che si trova ora a dover bilanciare le ambizioni sportive con il sentimento popolare.

I sostenitori arabi non hanno esitato a far sentire la loro preferenza, chiedendo a gran voce alla società di puntare su nomi di maggiore risonanza e, a loro dire, più adatti a incarnare lo spirito e l’ambizione del club. In particolare, la richiesta è quella di scegliere tra Theo Hernández e Nuno Tavares. Quest’ultimo, terzino sinistro portoghese di proprietà dell’Arsenal, è un altro profilo giovane e promettente, già seguito da diversi club europei. La preferenza per questi due nomi evidenzia la volontà dei tifosi di vedere in campo giocatori con un impatto mediatico e sportivo più significativo, in linea con le aspirazioni di grandezza che animano il calcio arabo.

La società si trova quindi di fronte a un bivio: perseverare nel tentativo per Theo, sapendo di avere l’appoggio dei tifosi ma con il rischio concreto di fallire, oppure virare su Angelino, scontentando però una parte della propria tifoseria. La finestra di mercato si sta chiudendo, e le decisioni che verranno prese nelle prossime ore avranno un impatto significativo sulla campagna acquisti e, potenzialmente, sull’intera stagione del club arabo. L’esito di questa saga, che vede protagonisti nomi altisonanti e un tifo passionale, sarà svelato solo al calare del sole.