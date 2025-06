Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione su Theo Hernandez! Sondaggi di due top club italiani sul francese

Calciomercato Milan, spunta la clamorosa indiscrezione su Theo Hernandez: sondaggi anche da parte di Napoli e Juventus

Con la finestra di mercato estiva ormai alle porte e il futuro di diversi top player ancora in bilico, il nome di Theo Hernandez continua a dominare le colonne dei principali quotidiani sportivi italiani. Nonostante il calciomercato Milan sembri nutrire ancora qualche flebile speranza di una riapertura della pista araba, che lo vedrebbe protagonista di un trasferimento faraonico, le ultime indiscrezioni rivelano contatti concreti tra il terzino francese e due delle big di Serie A: la Juventus e il Napoli. A fare chiarezza su questa intricata situazione è Alessandro Jacobone, noto insider di mercato, che con le sue rivelazioni getta nuova luce sul futuro del talentuoso difensore.

Secondo quanto riportato da Jacobone, le voci di un interesse da parte della Juventus non sarebbero del tutto infondate. Tuttavia, la cronologia degli eventi suggerisce che i contatti tra il club bianconero e l’entourage di Theo Hernandez risalirebbero a circa 20 giorni fa. Un periodo cruciale, poiché coincideva con la piena operatività di Cristiano Giuntoli nel suo ruolo di direttore sportivo. Questo dettaglio è di fondamentale importanza: l’eventuale riapertura di queste trattative dipenderà in larga parte dalla visione e dalle strategie del nuovo assetto dirigenziale della Juventus, la cui composizione è ancora in fase di definizione. Sarà interessante capire se il nuovo staff deciderà di dare seguito all’interesse manifestato in precedenza, o se si orienterà verso altri profili in linea con i propri obiettivi tattici e finanziari.

Parallelamente, anche il Napoli avrebbe sondato il terreno per Theo Hernandez. In questo caso, le discussioni si sarebbero intrecciate con la trattativa per Yunus Musah, centrocampista che ha attirato l’attenzione di diversi club italiani ed europei. Tuttavia, come sottolineato da Jacobone, l’interesse partenopeo per Hernandez non avrebbe raggiunto, almeno in quella fase, particolari livelli di approfondimento. Si è trattato più che altro di un sondaggio esplorativo, una sorta di “idea” emersa nel corso di altre negoziazioni, piuttosto che una vera e propria offerta concreta. Questo non esclude, ovviamente, che la situazione possa evolvere rapidamente nei prossimi giorni.

Il Milan, dal canto suo, si trova in una posizione di attesa. La pista araba, sebbene al momento appaia meno calda, rappresenterebbe per il club rossonero una soluzione economicamente vantaggiosa, garantendo una plusvalenza significativa per un giocatore di tale calibro. Tuttavia, la mancanza di concretezza da parte dei club mediorientali sta aprendo spiragli in Italia, e il Milan non può permettersi di rimanere inerte di fronte alle manovre dei suoi diretti concorrenti. La questione è complessa: vendere un giocatore del calibro di Theo Hernandez significherebbe privarsi di un pilastro della squadra, ma al tempo stesso garantirebbe risorse economiche fondamentali per rinforzare la rosa in altri settori.

Nelle prossime settimane, il mercato entrerà nel vivo e sarà fondamentale osservare l’evoluzione di queste dinamiche. La Juventus, una volta definito il suo nuovo organigramma sportivo, dovrà chiarire le proprie intenzioni e decidere se rimettere Theo Hernandez in cima alla lista dei desideri. Il Napoli, forte di una qualificazione europea da difendere e con l’ambizione di costruire una squadra sempre più competitiva, potrebbe tornare alla carica con maggiore convinzione. La sensazione è che il futuro di Theo Hernandez sia ancora tutto da scrivere, e che le prossime giornate saranno decisive per delineare la sua prossima destinazione. Le parole di Alessandro Jacobone ci offrono un quadro dettagliato e attendibile, fornendo elementi chiave per interpretare le mosse dei grandi club italiani.