Calciomercato Milan, Allegri ha un preferito nella sua testa per sostituire Theo Hernandez: le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Andrea Cambiaso è un nome che circola con insistenza nell’orbita del Milan, e la motivazione è chiara: il laterale della Juventus piace moltissimo a Massimiliano Allegri. L’allenatore rossonero, tornato sulla panchina del Milan, vede in Cambiaso il profilo ideale per rinforzare le fasce, grazie alla sua duttilità tattica e alla sua capacità di ricoprire entrambi i lati del campo con eguale efficacia. Questa versatilità è un aspetto fondamentale per Allegri, che cerca giocatori in grado di adattarsi a diversi moduli e di offrire soluzioni sia in fase difensiva che offensiva.

La Juventus, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi di un elemento così prezioso. Dopo una stagione convincente, in cui ha dimostrato di poter essere un titolare affidabile, la Vecchia Signora è decisa a blindare Cambiaso con un rinnovo di contratto e un adeguamento dell’ingaggio. Le trattative per prolungare il suo accordo oltre la scadenza del 2027 sono già in corso, con l’obiettivo di renderlo un pilastro del futuro bianconero.

Tuttavia, il Milan non demorde. La dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, è convinta delle qualità di Cambiaso e della sua perfetta aderenza al progetto tecnico-tattico di Allegri. Si sta valutando la possibilità di presentare un’offerta significativa alla Juventus, consapevole che strappare il giocatore ai bianconeri sarà un’impresa ardua. Nonostante la ferma volontà della Juve di trattenere il proprio gioiello, il Milan confida nella possibilità di trovare una breccia, magari facendo leva sulla volontà del giocatore di provare una nuova esperienza o sull’attrattiva del progetto rossonero. La battaglia per Cambiaso si preannuncia accesa, con due delle big del calcio italiano pronte a darsi battaglia sul mercato.