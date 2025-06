Calciomercato Milan, tre nomi per il post Theo Hernandez! Allegri ha una preferenza chiara

Calciomercato Milan, ci sono tre nomi per il post Theo Hernandez: il preferito di Massimiliano Allegri è Cambiaso della Juve

Il primo e forse più intrigante scenario vede il calciomercato Milan dialogare con la Juventus per Andrea Cambiaso. Il giovane e promettente esterno italiano, infatti, è un profilo che piace moltissimo ad Allegri, attuale tecnico bianconero, e che è stato valutato attentamente anche dal club di via Aldo Rossi. Cambiaso, reduce da una stagione convincente, ha dimostrato versatilità e qualità, rendendolo un obiettivo primario. Tuttavia, la strada che porta a Torino appare in salita: la Juventus sembra intenzionata a blindare il terzino della Nazionale azzurra con un rinnovo del contratto, un segnale forte che indica la volontà di non privarsi di uno dei suoi asset più preziosi. Questa mossa complicherebbe non poco i piani del Milan, costringendolo a valutare alternative.

Il secondo tavolo di trattative è stato aperto con il Club Brugge per Bjorn De Cuyper, classe 2000. Il terzino belga è un profilo emergente che ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle sue performance solide e al suo potenziale di crescita. I contatti tra Milan e Bruges proseguono, ma la concorrenza è agguerrita. La Roma, in particolare, ha mostrato un forte interesse per De Cuyper, e anche diversi club della Premier League stanno monitorando attentamente la situazione. Questa corsa a più cavalli potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino e rendere la trattativa particolarmente complessa per il Milan, che dovrà agire con rapidità e determinazione per superare la concorrenza. La strategia del Milan sarà quella di puntare sulla proposta di un progetto sportivo convincente e sulla possibilità di giocare in un club di alto lignaggio come quello rossonero.

Infine, leggermente più defilato ma non meno interessante, è il profilo di Oleksandr Zinchenko. Il versatile esterno ucraino, attualmente in forza all’Arsenal, è un giocatore che piace molto a Tare, ex direttore sportivo della Lazio e ora uomo mercato di fiducia di alcuni club italiani. Zinchenko è apprezzato per la sua esperienza internazionale, la sua capacità di giocare in più ruoli e la sua qualità tecnica. Tuttavia, il vero scoglio in questa potenziale operazione è rappresentato dall’ingaggio del giocatore: i suoi 12 milioni di euro lordi a stagione sono una cifra considerata elevata per le attuali politiche salariali del Milan. Il club rossonero, noto per la sua gestione oculata delle finanze, dovrebbe fare un’eccezione importante per accaparrarsi le prestazioni di Zinchenko, o in alternativa, il giocatore dovrebbe ridurre le sue pretese economiche.

In sintesi, il Milan si trova di fronte a scelte cruciali per rinforzare la fascia sinistra. La ricerca del sostituto di Theo Hernandez è una priorità assoluta e la dirigenza sta valutando con estrema attenzione tutte le opzioni disponibili, consapevole che un’eventuale partenza del francese lascerebbe un vuoto significativo da colmare con un giocatore di pari valore o di grande prospettiva. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale di questi “tavoli” porterà ai risultati sperati per il futuro del Milan.