Calciomercato Milan, svolta sul futuro di Theo Hernandez: le parole del suo agente sono state chiare. Le ultimissime sui rossoneri

L’aria attorno al futuro di Theo Hernandez al Milan si fa sempre più elettrica, e le recenti dichiarazioni del suo entourage al quotidiano spagnolo Marca non fanno che alimentare le speculazioni. La frase, lapidaria quanto significativa, “Possibilità di andare all’Atletico Madrid? Speriamo”, getta una luce chiara sulle intenzioni del terzino francese, che evidentemente vede di buon occhio un ritorno nella capitale spagnola e, in particolare, tra le fila dei Colchoneros.

Questa apertura da parte dell’entourage non è un dettaglio da poco. Theo Hernandez, la cui esperienza nelle giovanili dell’Atletico Madrid è ben nota prima del passaggio al Real Madrid e poi al Milan, sembra desideroso di un cambio di scenario. Il suo rifiuto, perentorio, alle avances multimilionarie provenienti dall’Arabia Saudita – dove il Milan avrebbe anche potuto realizzare un’importante plusvalenza – è un segnale forte del suo desiderio di rimanere nel calcio europeo d’élite. L’Atletico rappresenterebbe una soluzione attraente, un ritorno a casa e un contesto altamente competitivo.

Tuttavia, la strada per un trasferimento non è affatto in discesa. Il Milan detiene il cartellino di Theo fino al giugno 2026 e non ha alcuna intenzione di privarsi a cuor leggero di uno dei suoi pilastri, considerato uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Le prime offerte da parte dell’Atletico Madrid, che si vocifera siano state nell’ordine dei 15-20 milioni di euro, sono state ritenute ampiamente insufficienti dalla dirigenza rossonera. Il Milan valuta il suo gioiello ben oltre quella cifra, puntando a superare i 25-30 milioni di euro per un’eventuale cessione.

La distanza tra domanda e offerta è ancora palpabile, e la trattativa si preannuncia ardua. La volontà del giocatore e del suo entourage di spingere per un trasferimento all’Atletico mette sotto pressione il Milan, che dovrà bilanciare la volontà del calciatore con le proprie esigenze economiche e sportive. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il desiderio di Theo di “sperare” in un trasferimento all’Atletico Madrid potrà tradursi in realtà.