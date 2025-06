Calciomercato Milan, clamorosa dichiarazione dell’agente di Theo Hernandez: le sue parole rimbalzano sul web. Le ultimissime notizie

Le voci di mercato attorno a Theo Hernandez si fanno sempre più insistenti, e un’intervista rilasciata dall’entourage del giocatore a Marca ha ulteriormente alimentato le speculazioni su un possibile ritorno all’Atletico Madrid. La frase “Possibilità di andare all’Atletico Madrid? Speriamo” è un segnale chiaro delle intenzioni del terzino francese, che vede di buon occhio un ritorno nella capitale spagnola.

Questo desiderio di Theo Hernandez di tornare all’Atletico, club nel quale è cresciuto nelle giovanili prima di passare al Real Madrid, è un fattore determinante in questa intricata trattativa. Il giocatore, in scadenza di contratto con il Milan nel giugno 2026, ha già rifiutato le ricche offerte provenienti dall’Arabia Saudita, ribadendo la sua volontà di continuare a giocare in Europa ad alti livelli. L’Atletico Madrid rappresenterebbe per lui una soluzione ideale, un ritorno alle origini in un contesto competitivo.

Tuttavia, il percorso non è affatto in discesa. Il Milan ha un contratto con Theo fino al 2026 e non intende svendere uno dei suoi pilastri. Le prime offerte dell’Atletico Madrid, che si aggirerebbero intorno ai 15-20 milioni di euro, sono state considerate insufficienti dalla dirigenza rossonera, che valuta il giocatore almeno sopra i 25 milioni di euro. La distanza tra domanda e offerta è ancora significativa, e la trattativa si preannuncia lunga e complessa.

Il Milan, infatti, si trova in una posizione delicata: se da un lato non vuole rischiare di perdere Theo a parametro zero tra un anno, dall’altro non intende svenderlo. La volontà del giocatore di tornare in Spagna, unita alla chiusura per il rinnovo con il Milan, sta spingendo il club rossonero a considerare seriamente la cessione. Resta da vedere se l’Atletico Madrid sarà disposto ad alzare la sua offerta per soddisfare le richieste del Milan e se le parti riusciranno a trovare una quadratura del cerchio prima della fine del mercato. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Theo Hernandez.