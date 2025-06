Calciomercato Milan, Theo Hernandez ai titoli di coda! Indiscrezione confermata, due i nomi sul taccuino di Tare

Calciomercato Milan, è ai titoli di coda l’avventura di Theo Hernandez in rossonero: sono due i nomi sul taccuino di Tare

Una notizia che ha scosso il calciomercato Milan e che sta facendo il giro del web: Theo Hernandez, il terzino sinistro roccioso e velocissimo, ha detto un sonoro “no” all’Al-Hilal! Il club saudita, noto per le sue faraoniche offerte economiche, si è visto respingere la proposta dal calciatore francese, che ha preferito un ritorno in Spagna. La destinazione? Nientemeno che l’Atletico Madrid, un’operazione che ha del clamoroso e che riscrive le strategie del Milan per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Cardone e Sereni sulle pagine di Repubblica, l’intesa tra il Milan e i Colchoneros è stata raggiunta dopo un’iniziale fase di incertezza da parte del club rossonero. L’accordo si sarebbe concretizzato sulla base di 23 milioni di euro, a cui si aggiungeranno dei bonus, una cifra considerevole che il Milan è riuscito a strappare per uno dei suoi pilastri. La partenza di Hernandez, pur essendo un colpo duro per i tifosi, apre dunque nuove prospettive per la dirigenza rossonera, che si trova ora con un tesoretto da reinvestire strategicamente.

Ma chi sostituirà il numero 19 milanista? Repubblica svela anche i primi, intriganti obiettivi per il post-Hernandez. Sulla lista dei desideri del Diavolo ci sarebbero due nomi che promettono scintille sulla fascia sinistra. Il primo è quello di Andrea Cambiaso, attualmente alla Juventus. Il giovane terzino italiano, che ha dimostrato duttilità e una buona propensione offensiva nella sua stagione in bianconero, rappresenta una soluzione interessante per il presente e il futuro. La sua età (classe 2000) e il suo potenziale di crescita lo rendono un profilo particolarmente appetibile per un club che punta a ringiovanire la rosa e a costruire un ciclo vincente.

Il secondo nome emerso dalle indiscrezioni di Repubblica è quello di Maxim De Cuyper, promettente esterno belga in forza al Club Brugge. De Cuyper è un classe 2000, e la sua ascesa nel calcio europeo non è passata inosservata agli osservatori del Milan. Le sue doti tecniche, la capacità di spingere sulla fascia e la visione di gioco lo rendono un profilo intrigante e potenzialmente in grado di non far rimpiangere Theo Hernandez. Acquistare un giocatore dall’estero, e in particolare dal campionato belga, potrebbe significare un investimento minore rispetto a Cambiaso, pur garantendo un talento di alto livello.

L’addio di Theo Hernandez, seppur doloroso per la tifoseria, segna una svolta significativa nel mercato del Milan. La società, con questa cessione importante, dimostra di voler mantenere un equilibrio finanziario solido e di voler operare sul mercato in maniera oculata ma ambiziosa. I nomi di Cambiaso e De Cuyper suggeriscono una chiara strategia: puntare su giovani talenti con margini di miglioramento, in grado di sposare il progetto tecnico e di crescere all’interno dell’ambiente rossonero. I prossimi giorni saranno cruciali per capire come si evolveranno le trattative e se il Milan riuscirà a mettere a segno i colpi giusti per riempire il vuoto lasciato dal “no” milionario di Theo Hernandez. Restate sintonizzati, perché il mercato è appena entrato nel vivo!